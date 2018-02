Lörrach Ziel ist ein lebenswerteres Lörrach

Das Netzwerk Fairnetzt, das politisch, ökologisch und sozial engagierte Gruppen koordiniert, feierte seinen dritten Geburtstag.

Lörrach (aho) Bürgerengagement steht im Zentrum des Netzwerks Fairnetzt, das am Samstag seinen dritten Geburtstag feierte. Im Nellie Nashorn, dem „Geburtshaus“ des Netzwerks und Treffpunkt der beteiligten Gruppen, wurde gefeiert.

Zu diesem Anlass ging es einmal nicht um die vielen gesellschaftspolitischen Themen , die anstehen, sondern einfach ums Plauschen, wie Hartmut Schäfer sagte. Er gehört zum siebenköpfigen Kernteam. Fünf der sieben Mitglieder des Kernteams begrüßten die Gäste mit Sekt, einer kurzen Bilanz der drei vergangenen Jahre und einem Überblick über die Geschichte von Fairnetzt. Zu den inzwischen 18 Initiativen, die koordiniert werden, gehören der BUND, Amnesty International, Attac, der Arbeitskreis Miteinander und der Freundeskreis Asyl, Unicef und viele mehr. Auch die Lörracher Nachbarschaftshilfe „Zeitbank plus“ gehört zu den Teilnehmern. Es sei die derzeit größte Nachbarschaftshilfe in Deutschland, wie die Organisatoren stolz mitteilten.Schäfer berichtete von der Idee, die hinter dem Netzwerk steht. Es sei wichtig, dass die Akteure in Lörrach ihr Engagement koordinieren, um den Wandel zu meistern. Was macht Fairnetzt aus? Das Streben nach einem lebenswerten Lörrach, formuliert es Schäfer. Nach einem reichen Kuchenbuffet war Raum für den Gedankenaustausch. Es sei gut, einmal nicht über ein vorbestimmtes Thema zu reden, sagte Frank Leichsenring. Der Vorsatz ging mit den mehr als 30 Anwesenden prima auf. Intensiv tauschten sich die Geburtstagsgäste über alle möglichen Themen aus, der Schwerpunkt lag dabei auf Entwicklung und Wandel. Danach wurde ein Film im FreeCinema gezeigt, der vom BUND zum „Geburtstag“ gestiftet worden ist. Darin ging es im Kern um den Wandel in der Agrarindustrie.

Und wie geht es weiter mit dem Netzwerk? Demnächst wird das neue Leitthema diskutiert, unter dem die Projekte stehen werden. Im vergangenen Jahr beschäftigte sich das Zukunftsforum, bei dem die Schöpflin-Stiftung Partner von Fairnetzt ist, mit Aspekten des Wohnwandels. „Wir befinden uns derzeit noch in Gesprächen mit der Stadt, ob es eine dauerhafte Ausstellung zum Thema Wohnwandel geben wird“, berichtete Frank Leichsenring.

Felder, die das Netzwerk in den Fokus stellen möchte, sind die Bürgerbeteiligung und auch die Belange der Jüngeren. „Das ist die Generation, die all das, was wir hier besprechen betrifft. Irgendwann sind wir weg und die Erde ist in Schutt und Asche, wenn wir nichts tun“, sagte Frank Leichsenring.