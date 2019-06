von Rolf Reißmann

Alle zwei Jahre lädt das Lörracher Landratsamt zum Tourismustag des Landkreises ein. Diesmal kamen etwa 60 Bürgermeister, Mitarbeiter der Tourismusämter und Gastgeber. Auch eine Gruppe Studenten dieser Fachrichtung von der Dualen Hochschule Lörrach war mit dabei. Sie alle befassten sich auf Schloss Beuggen mit der „Digitalisierung im Tourismus“.

Landrätin Marion Dammann verwies darauf, dass auch im Kreis die Übernachtungszahlen stetig ansteigen. So werde der Tourismus zu einem immer bedeutsameren Wirtschaftszweig und verdiene deshalb zunehmend Aufmerksamkeit. Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt nannte Impulse, die durch die Internationale Bauausstellung 2020 bereits jetzt wirksam würden. Sowohl der Dreiländerradweg als auch der neugestaltete „Rheinuferweg extended“ lockten schon jetzt zahlreiche Besucher an und würden vorhandene Attraktionen aufwerten. Schwerpunkt des Tourismustags waren drei Vorträge von Fachleuten zur Verbindung von Digitalisierung und Tourismus.

Smartphones als Urlaubsgerät

Referent Martin Birchmeier ging aber von der Gegenwart aus. „Touristen sind bestens mit Smartphones ausgestattet, nutzen diese Geräte auch im Urlaub“, sagte er. Er definierte eine Reise über fünf Phasen, jede lässt sich heute mit dem Smartphone absolvieren. Inspiration und Informationssuche überschütteten den Touristen regelrecht mit Texten und Fotos. Als Beispiele nannte er nahezu 110 000 Fotos, die von Lörrach im Netz zu finden sind, rund 9000 sind es vom Belchen. So könne man jede Region bequem auf dem Sofa bewerten, ob sie die richtige Reisegegend ist.

Basel Abkühlung gefällig? Das müssen Sie beim Schwimmen im Rhein bei Basel beachten Das könnte Sie auch interessieren

Dazu kommen Reiseführer im Netz, die Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Übernachtung und Anreise bieten, nicht zu vergessen die Bewertungen. Birchmeier bewertet Smartphones auch für den Urlaub als mittlerweile unerlässlich. In einigen Orten – mehr im Ausland als in Deutschland – übernimmt diese Technik nach und nach alle Funktionen wie Einchecken, Grundinformation zu den Häusern, Schließfunktion für Türen, im Winter den Skipass, die Rechnungsstellung und vieles mehr.

Neue Werbung nötig

Nico Erhardt, Betreiber einer Tourismus-Werbe-Firma, machte Mut. „Der Zug der Digitalisierung rollt und beschleunigt, aber aufspringen ist unbedingt erforderlich“, beschrieb er die Situation. Vorbehalte, dass die Umstellung bei Kommunen und Dienstleistern zu aufwändig sei, bestritt er. „Lassen Sie sich diese Aufgabe nicht als zu kompliziert einreden.“ Ausgangspunkt sollte sein, dass gerade im Tourismus die meisten Entscheidungen durch Bilder bewirkt würden. So sei dringend eine zeitgemäße Darstellung in allen Werbemedien erforderlich.

Rheinfelden/Schweiz In einer Industriehalle in Rheinfelden werden Shrimps gezüchtet – ohne Antibiotika und mit geringer Co2-Bilanz Das könnte Sie auch interessieren

Nach seiner Erfahrung befördern heute schöne Außenansichten von Hotels und Pensionen kaum eine Entscheidung, Innenaufnahmen, die aber den eigentlichen Komfort darstellen, seien viel wichtiger. Ebenso kommt einfacher Sprache mehr denn je große Bedeutung zu. So bezeichnete er zum Beispiel ausführliche Texte über die Aufnahmen von Haustieren als überflüssig, viel aussagekräftiger sei das Foto eines schlafenden Hundes mit der Unterschrift „Gemütlichkeit für alle“.

Daten konzentrieren

Christoph Kunz von Schwarzwald-Tourismus (STG) brachte ein sehr gewichtiges Argument für die Digitalisierung im Tourismus. Von den jährlich 127 Millionen Reisebuchungen in Deutschland erfolgen bis jetzt mehr als 76 Millionen digital, das sind rund 65 Prozent aller Reisen, die per Smartphone oder PC ihren Weg beginnen. Touristen erwarteten in der Phase des Suchens und der Auswahl von Zielen und Unterkunft möglichst konzertierte Informationszugänge erwarten.

Christoph Kunz | Bild: Rolf Reißmann

Deshalb wird die STG ihre zentrale Plattform als Hub einrichten, über die man mit nur wenigen Klicks zu Detailinformationen gelangt. Gleichzeitig wird dort die Verknüpfung mit Partnern erfolgen, lokalen, regionalen und zentralen wie dem ADAC. „Wichtig ist nicht, woher der Gast die Information hat, sondern dass er sie schnell und zuverlässig erhält.“ Schwarzwald-Tourismus wird in den kommenden Wochen die Datensammlung toubiz als Zentrale der Informationssuche aufschalten.

Gruppenarbeit für Details

Die Teilnehmer des Tourismus-Tages fanden sich anschließend in Arbeitsgruppen zusammen. Aus vielen Gemeinden kam die gleiche Kritik: Was nützen uns all die guten Möglichkeiten, wenn die Grundlage einfach noch nicht vorhanden ist, nämlich zuverlässige und leistungsfähige Internetzugänge? So können in mehreren Orten die Buchungsprogramme nicht genutzt werden, weil die Datenübertragung bisher viel zu langsam ist. Eine weitere Aufgabe wird sein, innerhalb der Orte alle Gastgeber zu vernetzen.

Lörrach Wirtschaftsforum: Digitalisierung darf nicht spalten Das könnte Sie auch interessieren

Sehenswürdigkeiten und Leistungen im Ort könne ein zentraler Informationspool darstellen. Webseiten einzelner Gastgeber bleiben ganz speziellen Angeboten vorbehalten. Ein Erfordernis bestätigten alle Gemeinden: Freier Wlan-Zugang ist Voraussetzung, um Urlauber zu gewinnen. Bei einer Ausstattung von 80 Prozent der Deutschen mit Smartphones erwarte jeder, überall einen Netzzugang zu finden.