Lörrach Wohnungsnot: Miete trotz Arbeit vielen zu teuer

Jeder Vierte, dem Obdachlosigkeit droht, ist erwerbs- oder berufstätig. AGJ-Wohnungslosenhilfe berät viele Haushalte mit Kindern.

Jeder Vierte, dem Obdachlosigkeit droht, ist erwerbs- oder berufstätig. 38 Prozent der Betroffenen, die die AGJ-Wohnungslosenhilfe im Jahr 2017 in Lörrach beriet, lebten mit Kindern im Haushalt. Als beeindruckend und bedrückend bezeichnet hat Oberbürgermeister Jörg Lutz dies, als Stefan Heinz, Leiter der Einrichtung des Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg, im Ausschuss für Umwelt, Bildung, Soziales und Technik präsentierte. Heinz gab auch Einblicke in die Notschlafstelle und mobile Obdachlosenbetreuung.

Die Fachstelle Wohnungssicherung erreichte vergangenes Jahr 120 Haushalte, bei 95 wurde die Beratung abgeschlossen. 48 Haushalten blieb der Wohnungsverlust erspart. Von gut 30 Fällen ist bekannt, dass die Wohnungen gesichert wurden, und von gut 20, dass die Bewohner in andere Wohnungen umzogen. „Das ein guter Wert für Lörrach“, findet Heinz. Lutz lobte am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresberichts, die Erfolge könnten sich sehen lassen.

Von etwa sechs Haushalten ist allerdings bekannt, dass sie sich in eine ungesicherte, prekäre Situation begaben oder ordnungsrechtlich untergebracht wurden. Seit 2010 verdoppelte sich die Zahl derer, die ihren Wohnraum sichern konnten oder alternativen Wohnraum fanden, auf jährlich etwa 50. Die Fallzahl stieg seither aber um 84 Prozent. Heinz stellte fest, dass es immer weniger „Nischen“ auf dem Wohnungsmarkt gebe und daher ein Wohnungsverlust oft mit dem Verlust einer günstigen Wohnung einhergehe.

Ebenso groß wie die Zahl der betroffenen Kinder ist mit 38 Prozent die Zahl der betroffenen männlichen Alleinstehenden. Der Hauptgrund für drohende Obdachlosigkeit besteht in Mietschulden. Das trifft auf 70 Prozent der Fälle zu, gefolgt von Eigenbedarf der Vermieter (17). Die größte Gruppe der Betroffenen hat ein eigenes Einkommen aus Erwerbs- oder Berufstätigkeit (25 Prozent). Heinz lobte die enge Vernetzung der Fachstelle im Sozialwesen und die Verzahnung mit dem Amtsgericht und dem städtischen Fachbereich Bürgerdienste. Die Aufstockung um eine halbe Personalstelle Anfang des Jahres erweise sich als eine spürbare Verbesserung.

Die Notschlafstelle im Erich-Reisch-Haus leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor Erfrieren. Sie ist jede Nacht geöffnet. Dort fanden vergangenes Jahr 155 Menschen, darunter 19 Frauen, eine Unterkunft und übernachteten 1384-mal. Die meisten von ihnen (30) stammen aus Lörrach, 16 aus Weil am Rhein.

109 Haushalte sind im Stadtgebiet ordnungsrechtlich untergebracht. In der Anfang 2016 gestarteten mobilen Obdachlosenbetreuung, die schon 2009 als Modellprojekt begann, erreichte AGJ-Mitarbeiterin Slavica Stanojevic vergangenes Jahr 60 Haushalte, neun davon erhielten vergangenes Jahr einen Mietvertrag, zehn im Jahr 2016. Für 23 dieser 60 Haushalte dauerte die Wohnungslosigkeit zwei bis drei Jahre, für 18 weniger als zwei Jahre. Die Zahl der vermittelten Mietverträge „war nur in Zusammenarbeit mit der Wohnbau Lörrach möglich“, lobte Heinz. Lutz pflichtete ihm bei: „Ohne die Wohnbau sähe es noch viel schlimmer aus.“

Planungen und Herausforderungen

Die Fachstelle möchte ihre Präventionsarbeit mit einer Stellenaufstockung in diesem Jahr intensivieren. Weiter dringend benötigt wird neuer Wohnraum für besondere Bedarfsgruppen. Die Fachstelle plant eine intensivere Vernetzung mit der Sozialpsychiatrie und Suchthilfe. Als Herausforderung bezeichnete Heinz die Finanzierung der Nachtdienste, auch für die Notschlafstelle. Er wünsche sich, dass die Stadt von der angekündigten Landesförderung der Wohnraumallianz profitiert. Lutz relativierte dies: Die Wohnbau Lörrach könne nur zu einer Entlastung des Mietwohnungsmarkts beitragen.

Reaktionen der Fraktionen

Alle Fraktionen lobten die Arbeit der Fachstelle, Notschlafstelle und mobilen Obdachlosenbetreuung. Hubert Bernnat (SPD) und Gerd Wernthaler (Grüne) mahnten, es könne nicht sein, dass die hohen Mietkosten für Wohnungen für viele Menschen aus dem Einkommen eigener Arbeit nicht finanzierbar ist. „Die Armen und Schwachen werden aus der Stadt rausgedrängt“, stellte Wernthaler mit dem Hinweis auf die vielen Grenzgänger, die etwa ein Viertel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stellen, fest. „Das ist ein schleichender Prozess.“