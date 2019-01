von Peter Gerigk

Lörrach (ger) Die Wohnbau Lörrach verkauft ihre 87 Wohnungen in der Wohnanlage am ehemaligen Niederfeldplatz. Die Mieter erhalten ein Vorkaufsrecht, wie die städtische Tochtergesellschaft ihnen Ende der vergangenen Woche mitteilte. Geschäftsführer Thomas Nostadt erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, der Verkauf sei ein ganz normaler Vorgang im Unternehmen. „Wir brauchen weiteren Verkäufe aus dem Bestand, um unsere Neubauprojekte zu finanzieren. Wir haben Projekte mit Investitionen von mehr als 90 Millionen Euro in der Pipeline.“

Seit die Wohnbau das Vorhaben am Donnerstag bekanntmachte, habe Nostadt „fast durch die Bank positive Reaktionen erhalten“, freut er sich. Einige Mieter sagten, sie hätten nur darauf gewartet, Eigentümer ihrer Mietwohnungen werden zu können. Nähere Informationen erhalten die Mietparteien bei einer Bewohnerversammlung. Nostadt betont, dass auch Mieter, die sich nicht zum Kauf entschließen, weiterhin auf die Mietgarantie auf Lebenszeit der Wohnbau zählen könnten. So sei gesichert, dass niemand wegen des Besitzerwechsels ausziehen muss. Bis sich alle Mieter für oder gegen den Kauf entschlossen haben werden, werde es noch eine ziemliche Zeit dauern, weist Nostadt darauf hin, dass sich keine anderen Kaufinteressenten melden bräuchten. Die Wohnungen werden nach bewährtem Muster an einzelne Käufer veräußert, nicht als komplettes Paket an eine Gesellschaft. „Die Einzelprivatisierung ist immer unser Königsweg“, weist Nostadt auf die Vergangenheit hin.

Erstes CO2-neutrales Wohnquartier Deutschlands

Der Verkauf der Wohnungen am Niederfeldplatz, wo im Jahr 2013 das erste CO2-neutrale Wohnquartier vollendet wurde, reiht sich ein in die vergangenen 15 Jahre, als die Wohnbau im Verkauf aktiver wurde. Bis vor zwei Jahren trennte sie sich von den Objekten am Leibnizweg in Stetten, wo so viele Mietwohnungen bestanden wie am Niederfeldplatz, davor von denen an der Großmannstraße in Brombach und an der Hangstraße in Lörrach. „Wir verkauften schon 550 Wohnungen. Das ist für uns ein routinemäßiger Vorgang“, sagt Nostadt.

Die Verkaufseinnahmen benötigt die Wohnbau für ihre hohen Investitionen in den kommenden Jahren, in denen sie Wohnraum für fast 300 Haushalte schaffen wird. In diesen 250 bis 260 geplanten Wohneinheiten entstehen, beispielsweise auf dem Conrad-Areal, auch Gemeinschaftswohnprojekte in großen Einheiten, in denen mehr Bewohner leben werden als in einer normal geschnittenen Wohnung.

Fünf Bauvorhaben hat die Wohnbau konkret ins Auge gefasst: Bereits weit fortgeschritten sind die Neubauten am Mättle in Tumringen, wo der Rohbau entsteht; am Eisweiher in Schopfheim läuft der Aushub für das Bauprojekt; im Neumattquartier in Stetten wird nachverdichtet; am Conrad-Areal entsteht mit einem Investitionsvolumen von rund 45 Millionen Euro das größte aktuelle Vorhaben der Wohnbau Lörrach. Außerdem, kündigte Nostadt an, plane die Wohnbau in den Ortsteilen ein Projekt, das bald beginnen könne, deren Einzelheiten er jedoch noch nicht öffentlich bekanntmachen möchte.

Die Wohnbau fährt mit ihren Investitionen in ihre Wohnanlagen wie in den vergangenen Jahren fort. „Wir stecken jährlich zehn Millionen Euro in den Bestand“, versichert Nostadt. Die Verkäufe von Wohnungen würden nach Bedarf gesteuert, um die Investitionen zu decken.