Kreis Lörrach Wiesentalbahn: Letzter Zug der S6 fährt neun Minuten später

Die SBB kündigt für Sonntag, 4. Februar, eine veränderte Abfahrtszeit ab Basel SBB an.

Aufgrund von Bauarbeiten an der Bahn-2000-Strecke fährt der letzte Zug der S6 am Sonntag, 4. Februar, in Basel SBB neun Minuten später ab (Abfahrt 23.49 Uhr statt 23.40 Uhr).

Auf der Strecke von Basel SBB in Richtung Zell im Wiesental kann es daher zu längeren Fahrzeiten kommen. Der Anschlussbus in Zell im Wiesental wartet auf alle Reisenden. Alle anderen S6-Züge fahren regulär.

Die Fahrplanänderung hängt an den Bahnhöfen der Wiesentalstrecke aus und ist unter www.sbb-deutschland.de abrufbar.