Kreis Lörrach Wegen Bauarbeiten fallen am Sonntag, 1. April, alle Züge der S5 zwischen Weil am Rhein und Lörrach aus

Wegen Bauarbeiten fallen am Sonntag, 1. April, alle Züge der S5 zwischen Weil am Rhein und Lörrach aus

Die SBB GmbH kündigt für Sonntag, 1. April, Bauarbeiten auf der Wiesentalstrecke zwischen Weil am Rhein und Lörrach an.

Aufgrund von Stellwerksarbeiten fallen am Sonntag, 1. April, von 7 Uhr bis 22 Uhr alle S5-Züge zwischen Weil am Rhein und Lörrach Hbf. aus. Die SBB GmbH setzt für alle Verbindungen Ersatzbusse ein, die jeweils etwas früher abfahren.

Auf dem restlichen Streckenabschnitt – zwischen Lörrach Hbf. und Zell im Wiesental – fahren die Züge der S5 nach Regelfahrplan. Die beiden letzten S5-Züge (87940 und 87939), die nach 22 Uhr abfahren, sind nicht betroffen und verkehren regulär.

Detaillierte Abfahrtszeiten der Busse und Züge sind im Ersatzfahrplan zu finden. Er hängt an den Bahnhöfen der Wiesentalstrecke aus und kann unter www.sbb-deutschland.de abgerufen werden. Fahrgäste sollten beachten, dass aufgrund von Bauarbeiten in der Bahnhofstraße in Weil am Rhein die SEV-Haltestelle in die Hauptstraße verlegt wird, teilt die SBB mit. Fahrräder und Fahrradanhänger können in den SEV-Bussen nicht mitgenommen werden.

Weitere Informationen im Internet unter: www.sbb-deutschland.de oder beim SBB Kundencenter im Bahnhof Lörrach, Bahnhofstr. 1, D-79539 Lörrach, Tel. +49 (0) 7621 420 680, kundencenter@sbb-deutschland.de