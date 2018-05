Hausen im Wiesental Warum der Hebelpreis der schönste Preis überhaupt für den diesjährigen Preisträger Christoph Meckel ist

Der Schriftsteller Christoph Meckel hat den mit 10.000 Euro dotierten Johann-Peter-Hebel-Preis in Hausen im Wiesental verliehen bekommen.

„Johann Peter Hebel ist der Klassiker überhaupt, unser aller Hausfreund und ein europäischer Dichter.“ Dies sagte am Donnerstag, Hebels Geburtstag, der diesjährige Hebelpreisträger Christoph Meckel in seiner Dankesrede bei der Preisverleihung in Hausen im Wiesental.

Der Hebelpreis sei der schönste Preis, den er erhalten könne, freute sich der Freiburger Schriftsteller, Dichter und Zeichner. Und er sagte auch, warum das so sei: Er habe eine lange Zeit, neun Jahre, nicht weit von hier, in Ötlingen im Markgräflerland gelebt. „Ich kam aus Freiburg hierher, weil ich in der alemannischen Sprache zuhause sein wollte, in der Landschaft Hebels, wo seine Sprache am reinsten gegenwärtig ist.“ Meckel nannte Hebel einen „Createur einer Sprache, des Alemannischen“. Keine Ideologie habe Hebel beeinträchtigt, er sei aufgeschlossen für alles Lebendige, für Mensch und Tier. Es durfte in Meckels Rede auch nicht ein Zitat aus Hebels Gedicht „Die Vergänglichkeit“ fehlen, eine apokalyptische Vision vom Ende der Welt.

Der 82-Jährige ist der 58. Hebelpreisträger. 1966 hatte bereits Meckels Vater, der Schriftsteller und Hebelforscher Eberhard Meckel, den Hebelpreis erhalten. Die vom Land Baden-Württemberg gestiftete Auszeichnung würdigt Christoph Meckels Lebenswerk. Schöner Brauch ist es, am Vorabend der Preisverleihung zu einer Lesung und Gespräch mit dem Preisträger ins Literaturmuseum Hebelhaus einzuladen, dem Elternhaus Hebels, wo Meckel Gedichte und Geschichten mit regionalem Bezug vortrug.

Ohne die Laudatio von Werner Witt bei der Preisverleihung vorwegzunehmen, stellte an diesem Abend der Präsident des Hebelbundes, Volker Habermaier, Meckel mit drei kurzen Textauszügen vor, die er interpretierte. Meckel selbst las gedankenvolle und tiefgründige Naturgedichte, eine Geschichte über Ötlingen („Mein Garten Eden“) und Erzählungen über Kindheitserinnerungen wie einen „Schwarzwälder Sommer“.

Am eindrücklichsten war die Schilderung der Bombardierung von Freiburg im November 1944, die Christoph Meckel als Neunjähriger miterlebte und in der Erzählung „Der Brand“ als Augenzeuge beschreibt. So konnte man bei dieser Lesung sowohl den empfindsamen Lyriker als auch den genauen Beobachter und Meister der Prosa kennenlernen.