Lörrach Vom Koalitionsvertrag enttäuscht

Der Arbeitskreis Miteinander und der Freundeskreis Asyl sehen zentrale Punkte der künftigen Flüchtlings- und Integrationspolitik kritisch.

„Enttäuschend“ finden Vertreter des Arbeitskreises Miteinander und des Freundeskreises Asyl die Vereinbarungen der neuen Regierung zur Flüchtlings- und Integrationspolitik. Klar abzulehnen seien die Pläne zum Familiennachzug und zu den geplanten zentralen Großeinrichtungen. Es gebe auch gute Ansätze, sagen die, die sich in Lörrach für die Flüchtlingshilfe engagieren. Doch die blieben oft zu unbestimmt.

Der Familiennachzug wird am August wieder möglich sein – doch das Kontingent von 1000 Personen pro Monat, sagt Markus Greiß vom Freundeskreis Asyl, sei viel zu klein. Es sei ein Integrationshemmnis, wenn Familien auseinandergerissen blieben. Seine Auffassung: Wenn jemand für sich selbst sorgen könne, sollte die Familie nachkommen können. Was es bedeute, dass zusätzlich in Härtefällen der Nachzug erlaubt werden solle, sei noch nicht näher definiert, ergänzt Robert Kölblin, der sich beim Arbeitskreis Miteinander (AKM) engagiert. Der Nachzug werde ein „Lotteriespiel“: „Dass da Ungerechtigkeiten entstehen, ist klar“.

Ein zweiter Kritikpunkt sind die zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen, in denen die zuständigen Behörden künftig Hand in Hand arbeiten sollen. In den sogenannten „AnKER“-Einrichtungen sollen Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung beziehungsweise Rückführung stattfinden. Dahinter stehe er Wunsch, die Leute gar nicht mit den Einheimischen in Kontakt zu bringen. Der Schlüssel für die hauptamtliche Sozialbetreuung sei indiskutabel. „Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll“, sagt Ingrid Jennert, die im AKM seit vielen Jahren mit Geflüchteten arbeitet. In Großeinrichtungen komme es fast zwangsläufig zu Aggressionen, zumal die Leute bis zu anderthalb Jahre dort bleiben sollen. „Auf der Strecke bleibt der Kontakt zu den Ehrenamtlichen und der Flüchtlinge nach außen“, ist Markus Greiß überzeugt.

Grundsätzlich erst mal gut sei dagegen die geplante Fachkommission zur Integrationsforschung, findet Stefan Pangritz vom Freundeskreis Asyl. Freilich sollte die zur Enquete-Kommission aufgewertet werden. Bei den Sprachkursen, sagt Ingrid Jennert, soll künftig besser auf die Zielgruppe geachtet werden, ein Pluspunkt. Ein brennendes Problem blieben aber die Wohnsitzauflagen, die auch den Ehrenamtlichen die Arbeit erschwerten. Gut sei, dass Geflüchteten nach einer Ausbildung zwei Jahre Aufenthalt garantiert werde. Daraus, sagt Markus Preiß, könnten sich Perspektiven entwickeln. Bisher war das aus seiner Sicht „unglaublich frustrierend“.

Dass die Grenzschutzorganisation Frontex mit viel Geld ausgebaut werden soll, monieren die ehrenamtlich Tätigen ebenso wie die bloßen Absichtserklärungen zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Bleibe etwa die Handelspolitik, wie sie war, „muss man sich über Migration nicht wundern“, sagt Greiß. Die Wünsche der Ehrenamtlichen an die Politik? „Mehr Großzügigkeit angesichts der gesunkenen Zahlen“, sagt Markus Greiß; dass abstrakte Begriffe wie „Flüchtlingsströme“ gemieden und die Menschen gesehen würden, wünscht sich Stefan Pangritz. Robert Kölblin hätte den Wunsch, dass die Begriffe Flüchtling, Ausländer oder Asyl positiver besetzt und die Auseinandersetzung versachlicht würde. Ingrid Jennert wäre es ein dringendes Anliegen, dass nach menschlichen Gesichtspunkten entschieden werde und den Rechtspopulisten nicht so viele Konzessionen gemacht würden.