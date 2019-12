von dpa/lsw

Ein 36-Jähriger wollte ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Wagen nahe Schwörstadt ein Fahrzeug überholen und stieß im Gegenverkehr mit dem Auto eines 85-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Die 31 und 83 Jahre alten Beifahrerinnen kamen ebenfalls in Krankenhäuser. Die Bundesstraße 34 war am Sonntagabend an der Unfallstelle für etwa vier Stunden gesperrt.