von sk

Kreis Lörrach (sk) Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat sich mit der SBB GmbH, der deutschen Tochter der Schweizerischen Bundesbahnen, über den künftigen Zuschussbedarf für die Wiesentalbahn geeinigt. Die SBB wird damit die beiden Regio-S-Bahn-Linien S 5 (Weil am Rhein–Lörrach–Steinen) und S 6 (Basel–Lörrach–Zell) bis Dezember 2027 weiter betreiben. „Wir sind mit der Leistung der SBB auf den beiden Strecken sehr zufrieden“, schreibt Verkehrsminister Winfried Hermann in einer Mitteilung vom Mittwoch. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der SBB seien deutlich höher als bei einigen anderen Bahnen in Baden-Württemberg. Daher habe sich das Land zum jetzigen Zeitpunkt gegen die Kündigung der Verträge und gegen eine Neuausschreibung entschieden. SBB-Geschäftsführer Patrick Altenburger zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung und dankt für Vertrauen und Wertschätzung. Züge in der Hauptverkehrszeit mit weiteren Wagen zu verlängern ist im Wiesental nicht möglich, weil die Bahnsteige nicht lang genug sind. Das Land beabsichtigt aber, in der Hauptverkehrszeit zwischen Basel Badischer Bahnhof und Lörrach Hauptbahnhof den 15-Min-Takt einzuführen, sobald hierfür die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen sind.

Aus vergaberechtlichen Gründen enden die Verträge des Landes mit der SBB zum Dezember 2027. Die Wiesentalbahn soll zusammen mit den Verkehrsleistungen auf der dann hoffentlich elektrifizierten Hochrheinstrecke neu vergeben werden.