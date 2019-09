Eine Urlauberin ist am Mittwoch auf der dänischen Insel Bornholm beim Baden ertrunken. Die 63-Jährige kam aus Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach), wie die Polizei der Insel am Donnerstag mitteilte. Die Frau war zusammen mit ihrem Mann und ihrer 11-jährigen Pflegetochter in den Ferien gewesen.

Als sie am Strand bei Pedersker ins Wasser ging, wurde sie von einer Strömung mitgerissen. Es sei zwar gelungen, die Frau an Land zu holen, doch ihr Leben sei nicht mehr zu retten gewesen, so die Polizei. (dpa)