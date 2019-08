Das 52. Trottoirfest wird mit seinem internationalen Hauch einmal mehr Gästen und Gastgebern vergnügliche Stunden bieten. Thomas Schmiederer, Vorsitzender des Trottoirfestvereins, und sein engagiertes Team freuen sich auf den dreitägigen Festreigen, der viele teils von weither angereiste Freunde und Bekannte in Rheinfelden eine Plattform zum Gespräch und kennenlernen bietet. Dabei ist nicht zu vergessen, dass Delegationen aus den Partnerstädten aktiv mitwirken und mit eigenen Ständen auf ihre landesüblichen Spezialitäten hinweisen.

Fécamp aus der Normandie serviert Fischspezialitäten sowie die legendären Crêpes und natürlich den Apfelmost Cidre und einen unverwechselbaren Calvados. Neumarkt aus Südtirol will mit seinen exzellenten Weinen und landestypischen Spezialitäten einmal mehr Akzente setzen. Die Partnerstadt Vale of Glamorgan, vor der Regionalreform Barry genannt, wartet mit Whisky und walisischen Spezialitäten auf. Das belgische Mouscron bringt Spezialbiere an den Hochrhein und backt besondere Waffeln. Der Friedrichsplatz und die Alte Landstraße werden somit kulinarische Wohlgerüche einnehmen. Dafür sorgen zweifellos in erster Linie die einheimischen Vereine. Ihr Angebot soll neben einer reichhaltigen Getränkepalette vor allem Gaumenfreuden auslösen, damit die Rheinfelder Küchen am Trottoirfest-Wochenende kalt bleiben dürfen. Auf die Gäste warten beispielsweise knusprige Hähnchen, Rettiche, Schupfnudeln, Kesselfleisch mit Sauerkraut, Knoblauchbrot, Spießbraten, Schweinshaxen, Raclette oder Speckbrot. Neu zur Trottoirfestfamilie gestoßen ist der Schützenverein Karsau, der mit einem Laserkino seinen Einstand gibt. Durch zahlreiche Mäzene kann die Open-Air-Veranstaltung eigentlich stattfinden. Die Festbändel wird es erstmals nicht mehr geben. Anstelle ihrer werden an allen Eingängen des Trottoirfestes Spendenbänder gegen einen finanziellen Beitrag zu erhalten sein. Unter dem Motto „Zahl was willsch“ weist Vorsitzender Thomas Schmiederer darauf hin: „Wir sind wirklich auf die Spenden von unseren Gästen angewiesen.“

Kinderprogramm

Eine weitere Neuerung wird es geben. So findet am Samstag, 30. August, von 12 bis 16 Uhr ein Familientag statt. Dazu bringen sich die „Helfenden Hände“ mit Kinderschminken ein, die Jugendfeuerwehr Rheinfelden offeriert eine Spielstraße Friedrichplatz/Zähringer Straße) und das Latschari-Zügli wird mit den jungen Festbesuchern seine Runden drehen. Der Höhepunkt indes wird eine Schnitzeljagd für Kinder von vier bis zwölf Jahren sein. Jedes teilnehmende Kind erhält eine Grillwurst und ein Getränk. Unter allen Teilnehmern werden fünf hochwertige Preise verlost. Der Start erfolgt um 12 Uhr auf dem Friedrichsplatz und endet am Ziel gegen 16 Uhr. Am Sonntag kommt wie gehabt das Kasperle um 13 und 16 Uhr (vor dem Danner).