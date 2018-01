Kreis Lörrach Tödlicher Verkehrsunfall bei Kandern: Autofahrer prallt frontal gegen Baum

Tödliche Verletzungen erlitt ein 49 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße von Efringen-Kirchen in Richtung Kandern.

Der Mann war laut Polizei gegen 9.30 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße von Efringen-Kirchen in Richtung Kandern unterwegs. Nach einer lang gezogenen Rechtskurve vor dem Ortseingang von Riedlingen kam er nach rechts von der Straße ab.

Er fuhr über den dortigen Radweg, über eine Böschung und über eine Grünfläche, bevor er im angrenzenden Flussbett frontal gegen einen Baum stieß.

Der Aufprall war so heftig, dass sich der Pkw um die eigene Achse drehte und sich überschlug. Dieser kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wurde der unfallbeschädigte Pkw entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Nachforschungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621/9800-0). Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.