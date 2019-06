Lörrach – In Lörrach und im Dreiländereck gastieren vom 27. Juni bis 28. Juli wieder junge Künstler und internationale Größen im Fokus bei Stimmen. Sie sind Garantien, dass renommierte Musik- und Gesangsformationen Kunstgenuss und musikalische Höhepunkte sich an vielen Abenden aneinanderreihen.

Der Auftakt: Den Auftakt bilden Lörrach singt! am Samstag, 29. Juni. Die 18. Ausgabe des Lörracher Gesangsfestes, welches mit unzähligen Sängerinnen und Sängern, Ensembles und Chören die Innenstadt in ein Stimmenmeer verwandelt, steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von „30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention“ und UNICEF. Neben bekannten Gesichtern und Stimmen sind in diesem Jahr bei Lörrach singt! wiederum einige neue Formationen dabei. Chöre der Region vom Oberrhein bis ins Markgräflerland sowie Ensembles aus der Schweiz, Frankreich und weiteren Regionen und Ländern lassen es sich nicht nehmen, bei diesem Gesangsfest aufzutreten.

Stimmen On Tour bringt nunmehr im sechsten Jahr zwischen 27. Juni und 2. Juli „And The Golden Choir“ und Mikaela Davis mit elektronischen Breitwandklängen sowie eindringlicher Singer-Songwriter-Kunst nach Liestal ins Kulturhotel Guggenheim, nach Lörrach-Brombach in den Werkraum Schöpflin, ins Freiburger Babeuf sowie zur Brauerei Rothaus tief in den Schwarzwald. Schon zum vierten Mal gastiert Stimmen mit dem Prolog zum Festival im Café Verkehrt in Murg-Oberhof. Stimmen-Festival: Das Stimmen-Festival indes findet zum 26. Mal statt. Eröffnet wird es am 4. Juli mit dem kubanischen Ensemble Vocal Sampling. Auch am Anfang seines zweiten Vierteljahrhunderts bietet das in Lörrach verwurzelte, mit der Grundidee länderübergreifender Veranstaltungsorte, aber ins Dreiland ausstrahlende Festival, ein breites Spektrum musikalischer Genres.

Im Burghof zu erleben ist unter anderen Cat Power mit einem ruhigen, atmosphärisch dichten Singer-Songwriter Pro gramm und Joe Jackson, der zum 40-jährigen Bühnenjubiläum die besten Songs aus allen Dekaden auspackt und für Anhänger anspruchsvoller Pop- und Rockmusik ebenso viel im Angebot hat wie für Jazzfans.

Im Schlosspark Binningen ist an zwei Abenden (5./6. Juli) das Sinfonieorchester Basel vor malerischer Kulisse zu erleben. Die Reithalle im Wenkenpark in Riehen (CH) gehört am 18. Juli Sudan Archives mit einer faszinierenden Mischung aus eigenwilligem Violinspiel und elektronischen Sounds. Der Domplatz in Arlesheim (CH) wird am 19. Juli von den chilligen Sounds des Erfolgsduos Morcheeba überströmt. Am folgenden Tag erklingen heiße Klängen aus der Grenzregion von USA und Mexiko von Calexico and Iron & Wine.

Den Festivalabschluss bildet die Reihe der Rosenfelspark-Konzerte, aus denen das Finale am Sonntag, 28. Juli, mit dem Leinwandstar und Country-Rocker Kiefer Sutherland herausragt.

