vor 2 Stunden SK Steinen Senior verwechselt Gas- und Bremspedal und fährt mit Vollgas durchs Garagentor

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Donnerstagmittag in der Schloßstraße in Steinen. Dort wollte ein 82-jähriger Mann mit seinem Auto in die Tiefgarage einfahren.