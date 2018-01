Kreis Lörrach Schritt zum Zentralklinikum: Kreiskliniken übernehmen Trägergesellschaft des Eli

Die Kreiskliniken Lörrach haben die Trägergesellschaft des Elisabethen-Krankenhauses übernommen. Das ist eine weitere Etappe Richtung Zentralklinikum, praktisch ändert sich für Patienten und „Eli“-Mitarbeitende vorerst aber wenig.

Lörrach – Zwei Trägergesellschaften, vier Standorte, aber ein Konzern und ein kommunales Dach: Das ist die neue Krankenhausstruktur im Kreis Lörrach. Denn zum Januar haben die Kreiskliniken die Trägerin des St.-Elisabethen-Krankenhauses („Eli“) übernommen. Damit wird das bisher kirchliche Haus formal ein Tochterunternehmen des kommunalen. Das ist eine weitere Etappe Richtung Zentralklinikum, praktisch ändert sich für Patienten und „Eli“-Mitarbeitende vorerst aber wenig. Während hinter den Kulissen die Bündelung an einem Standort forciert wird, laufe der Betrieb der Häuser wie bisher, erläutert Geschäftsführer Müller auf Anfrage.

Auf den ersten Blick ist es nur ein formaler Akt. Zum 1. Januar haben die Kreiskliniken die St. Elisabethen GmbH als Trägerin des „Eli“ übernommen. Auch wenn die offizielle Stabübergabe erst für den 16. Januar angesetzt ist, gehört das kirchliche Haus damit rechtlich nun zu den Kreisklinken. Diese werden darüber vorübergehend zu einer Art Klinikkonzern. Denn die Trägerin des „Eli“ bleibe rechtlich vorerst erhalten, geändert habe sich nur der Gesellschafter, schildert der Geschäftsführer der Kreiskliniken Armin Müller, der in Personalunion künftig beide Gesellschaften führt.

Das heißt, auch die rund 600 „Eli“-Mitarbeiter bleiben einstweilen Angestellte der St. Elisabethen GmbH. Selbst eventuelle Neueinstellungen am „Eli“ werden weiterhin über diese vorgenommen – allerdings zu den Bedingungen des Haustarifvertrags der Kreiskliniken, der wiederum an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes angelehnt ist. Schließlich gebe es keine Verschmelzung von „Eli“ und Kreisklinken, sondern eine Übernahme der GmbH, erklärt Müller dieses Modell weiter. Diese Konstruktion wird aber spätestens mit dem Bezug und der räumlichen Integration in das neue Zentralklinikum aufgehoben. Denn dann kommt es zur rechtlichen und organisatorischen Verschmelzung der Einheiten.

Auch wenn dieses Modell eines Zwischenschrittes, der das Bestehende zunächst erhält, einen gleitenden Übergang gewährleistet, bleibt der Rückzug des Ordens der Vizentinerinnen als Gesellschafter für das „Eli“ eine Zäsur. Denn damit endet nach rund 100 Jahren die kirchliche Trägerschaft des Hauses. Sichtbar und für Patienten spürbar wird das in nächster Zeit indes nicht werden. Der Name St. Elisabethen-Krankenhaus bleibe ebenso bestehen wie alles andere, versichert Müller. Auch die fünf Ordensschwerstern, die noch im Haus tätig sind, bleiben an Bord und setzen ihre Arbeit in den Bereichen, in denen sie tätig waren, fort „als gute Geister des Hauses“, wie es „Eli“-Verwaltungsleiterin Heike Roese-Koerner nennt – von der Seelsorge über die Pflege bis zum Hauswirtschaftlichen.

Auch das medizinische Profil des „Eli“ werde einstweilen nicht angetastet, betont Müller. Größere Umstrukturierungen oder die Zusammenlegung einzelner Abteilungen mit den Kreisklinken seien nicht geplant. Schließlich gebe es schon jetzt keine Doppelvorhaltungen mehr und in Bereichen wie Labor, Krankenpflegeschule oder Materialwirtschaft werde längst zusammengearbeitet und die Reinigungsfirma des „Eli“ sei nun ebenfalls zur Servicegesellschaft der Kreisklinken gewechselt. Auch die vorweggenommene Bündelung von OP- oder Intensivkapazitäten sei nicht angedacht. Schließlich seien da alle vier Standorte quasi ausgelastet. „Das macht an der Stelle keinen Sinn“, sagt Müller. Zwar eröffne die aktuelle Entwicklung theoretisch noch mehr Flexibilität. Doch ob und wie diese praktisch nutzbar sei, müsse sich erst zeigen. Die übergeordnete Intention seien jedenfalls keine kurzfristigen Synergien, sondern der Zusammenschluss aller vier Häuser an einem Standort. Deshalb werde sich in der akuten Versorgung in den nächsten Jahren an allen Standorten auch nur mehr wenig verändern. Da gelte es eher zu prüfen, für was überhaupt noch Geld in die Hand genommen werde.

Die konkreten nächsten Schritte in Sachen „Eli“ seien die Übergabegespräche mit den führenden Mitarbeitenden – von den Chefärzten bis zur Pflegedienstleitung. Grundsätzlich aber ändere sich bis zum Bezug des Zentralklinikums eher wenig. Auch personell zeichne sich Kontinuität ab, einzig in der Geburtshilfe und Gynäkologie stehe im Lauf des Jahres altersbedingt ein Chefarztwechsel an. Zudem werde es da und dort mittelfristig sicher noch intensivere Kooperationen geben – schlicht, weil sich die handelnden Akteure unter dem Dach eines Unternehmen häufiger begegneten. Aber auch das sei ja im Sinne Zentralklinikums.