Kreis Lörrach/Kreis Waldshut Rita Schwarzelühr-Sutter über die Lastwagen-Staus an Grenzübergängen: Das kann kein Dauerzustand sein

Die Lastwagenstaus an den Grenzübergängen in Weil und Rheinfelden sind seit langem ein Problem. Inzwischen gibt es Überlegungen, die frühere Zollanlage an der deutsch-französischen Grenze bei Ottmarsheim als Puffer zu nutzen. Drüber spricht die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD).

Frau Schwarzelühr-Sutter, wie bewerten Sie als regionale Abgeordnete und Staatssekretärin die Lastwagenstaus vor der Schweizer Grenze?

Schon aus Verkehrssicherheitsgründen kann und darf dies kein Dauerzustand sein. Die vorhandenen Rastanlagen auf der Autobahn 5 und der A 861 in Fahrtrichtung Schweiz bieten vor der Grenze kein ausreichendes Lastwagen-Parkangebot nachts. Derzeit sind auf den vorhandenen Rastanlagen im Zuge der A 5 und A 861 insgesamt rund 600 Lastwagen-Parkstände vorhanden. Die Rastanlagen sind derzeit regelmäßig überlastet. Die hohe Lastwagen-Parknachfrage resultiert aus dem gestiegenen Verkehrsaufkommen verbunden mit dem Schweizer Nachtfahrverbot. Derzeit parken die Lastwagen über Nacht auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen der Hauptfahrbahn.

Was wissen Sie von den Bemühungen, den Parkplatz bei Ottmarsheim als Lastwagen-Stauraum zu ertüchtigen?

In Ergänzung des Staumanagements gibt es seit Jahren Bemühungen, die ehemalige Grenzzollanlage Ottmarsheim in Frankreich zu reaktivieren, um im Zulauf der Grenzzollanlage einen Pufferbereich für circa 260 Lastwagen zu schaffen. Bei dem Standort handelt es sich um das Gelände der ehemaligen deutsch-französischen Zollanlage auf Höhe des Autobahndreiecks Neuenburg. Die mit circa 25 Kilometer recht große Entfernung zum Grenzübergang Weil wäre durch den Einsatz von Stellplatzanzeigen zu kompensieren. Von Plänen eines deutschen Investors, dort ein Hotel plus Läden für Lastwagen-Fahrer und ein Outlet zu bauen, ist mir allerdings nichts bekannt.

Gibt es Pläne, auf dem Areal auch eine Vorverzollung zu ermöglichen?

Dafür ist das Bundesfinanzministerium zuständig. In Waldshut gibt es eine gemeinsame deutsch-schweizerische Zollanlage auf deutschem Gebiet, die allerdings nur ein paar hundert Meter vor der eigentlichen Grenze liegt. Dabei wird mittels Videoüberwachung sichergestellt, dass nichts vom Lastwagen fällt oder noch etwas nachgeladen wird. Das gestaltet sich bei einer Entfernung von 25 Kilometer sicher nicht so einfach. Die Grenzzollanlage Ottmarsheim könnte einen wesentlichen Beitrag zur Entschärfung des Parkraumdefizits an der A 5 leisten, ohne dass weitere Versiegelungsflächen und Eingriffe in den Retentionsraum des Rheins erforderlich würden. Zur Klärung aller wirtschaftlichen, administrativen und rechtlichen Fragestellungen ist von Frankreich eine Machbarkeitsstudie geplant.

Gibt es aus Ihrer Sicht andere Alternativen, das Stauproblem zu lösen?

Zur Schaffung weiterer Lastwagen-Parkflächen sind laut Bundesverkehrsministerium auf den neuen Rastanlagen am Standort „Hafen Nord“ im Zuge der A 5 südlich des Autobahndreiecks Weil am Rhein 186 Lastwagen-Parkstände und am Standort Gärtnerei an der A 861 im Zulauf zum Zoll Rheinfelden zirka 56 zusätzliche Lastwagen-Parkstände geplant. Darüber hinaus wurden im Zuge des EU-Projektes „Lkw-Stellplatzanzeige“ die vorhandenen Rastanlagen entlang der A 5 mit Stellplatzanzeigen ausgestattet. Ziel ist eine bessere Auslastung der vorhandenen Parkstände schon im Zulaufbereich der Grenzzollanlagen zu schaffen.

Auf kommunaler Seite heißt es, die Pläne habe es gegeben, aber sie seien wieder ad acta gelegt. Was ist der Stand?

Diese Information ist aktuell. Es liegt eine genehmigte Standortuntersuchung des Bundes vor, die beide Standorte für geeignet hält. (Anm. d. Red.: Was noch aussteht, ist nach Angaben des Regierungspräsidiums eine Bedarfsuntersuchung. Diese läuft derzeit und wird die Basis endgültiger Entscheidungen sein).

Warum weigert sich die deutsche Seite seit Jahren, das Schweizer Nachtfahrverbot zu akzeptieren und Vorsortieranlagen, wie sie die Schweiz zum Beispiel am Gotthard hat, zu bauen?

Seit 2013 gibt das beschleunigende Abfertigungsverfahren Transito. Durch die getrennten Transitspuren und die Abfertigung direkt am Lastwagen konnte die Abfertigungszeit erheblich verkürzt werden. Aber das reicht noch nicht aus. Deshalb müssen Land, Bund und die Schweiz, neben den oben beschriebenen Maßnahmen, auch über Lösungen reden, die zum Beispiel zusätzlichen Stauraum auf der schweizerischen Seite schaffen.

Zur Person

Rita Schwarzelühr-Sutter (55) lebt in Lauchringen, ist seit 1994 Mitglied der SPD und vertritt seit 2005 den Wahlkreis Waldshut im Bundestag. Sie hat sich als Verkehrspolitikerin profiliert und ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.