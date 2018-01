Lörrach Pro Lörrach: Neuer Absatzkanal geplant

Beim Neujahrsempfang der Aktionsgemeinschaft Pro Lörrach im Freiländermuseum gab es es einen Rück- und Ausblick.

Lörrach – Auf ein erfolgreiches Jahr 2017 kann der Einzelhandelsverein Pro Lörrach zurückblicken. Den Start der Vortragsreihe „Z’nüni“ und die Veranstaltung „Lörrach bietscht“ verbuchte der Vorsitzende Hans-Werner Breuer beim Neujahrsempfang im Dreiländermuseum auf der Haben-Seite. Dort standen, wenn auch mit deutlichen Abstrichen, die Veränderungen in der Grabenstraße. Kritik übte er dagegen an der Verkehrsführung für die Baustelle auf dem Postareal sowie an mangelnden Informationen über Neubauten.

Wer ist der Architekt? Wie wird die Fassade aussehen? Wer sind die zukünftigen Mieter? Auf all diese Fragen hätte Hans-Werner Breuer bei großen Neubauten gerne schon möglichst früh Antworten erhalten. Ein aktuelles Beispiel sei das Neubauprojekt in der Turmstraße, zwischen Henle-Markt und Bahnhofsapotheke. Alle fünf Sekunden verändere sich die Aufmerksamkeit von Fußgängern, das hätten Studien ergeben. Architektur und Verweildauer der Besucher stünden also in direktem Zusammenhang und seien deshalb auch in Lörrach zusammenzubringen, um eine hohe Aufenthaltsqualität in der Stadt zu erreichen.

Die Grabenstraße, so findet der Pro Lörrach-Vorsitzende, sei durch die vorläufige Umwandlung in eine Fußgängerzone in gewissem Maße attraktiver geworden. Doch mit dem Ergebnis sei man noch nicht zufrieden. „Wir werden im Frühjahr unsere Mitglieder befragen, wie sich die Veränderungen bis dahin etwa auf die Kundenfrequenz ausgewirkt haben“, kündigte Breuer an, „um mit Daten arbeiten zu können und die emotionale Diskussion auf eine sachliche Ebene herunterzubrechen.“

Auch Jörg Lutz stellte in seiner Ansprache fest, dass die Fußgängerzone in der Grabenstraße nicht funktioniert. Immer noch werde beispielsweise die rechte Spur als Parkstreifen genutzt. „Ge- und Verbotsschilder werden heuer anders als früher als unverbindliche Verkehrsempfehlungen der Stadt wahrgenommen“, so der Oberbürgermeister. „Das muss sich ändern.“ Zustimmend kommentierte er den Plan von Pro Lörrach, von der Agentur unknown eine Plattform für den Einzelhandel vor Ort entwickeln zu lassen, auf der sich kleine Händler, die sich so etwas alleine nicht leisten können oder wollen, präsentieren können. Wie Andreas Berlin und Johannes Rieger von unknown erläutern, soll keine Informationsplattform entstehen, bei der das eigentliche Geschäft trotzdem vor Ort gemacht wird, sondern eine Dialogplattform. Das bedeutet, der Kunde kann sich von zu Hause aus nicht bloß über das Angebot informieren, sondern gleich online bestellen. Auch ein Lieferservice sei denkbar, stellen die Geschäftsführer der Agentur fest.„Wir wollen diesen Absatzkanal auch für lokale Einzelhändler besetzen.“ Das neue Sportevent „Lörrach bietscht“ wird es im Jahr 2018 nicht geben. Zum einen weil es nach Angaben von Hans-Werner Breuer beim Beachvolleyball Veränderungen gegeben hat, zum anderen weil Carsten Vogelpohl „weggewählt“ wurde und somit auch als stellvertretender Präsident der Sportstiftung Baden ausfällt.