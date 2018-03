Todtnau Polizei warnt vor kriminellen Benzinbettlern aus Rumänien

Im Raum Todtnau traten am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr erneut rumänische Benzinbettler auf. Die beiden Männer standen mit ihrem Auto mit OF-Kennzeichen auf der L 126 bei der Bushaltestelle "Sonnhalde" und hielten vorbeikommende Autos an.

Die Männer gaukelten den Insassen eine Notlage vor und bettelten um Geld für Benzin. Einer der Angesprochenen gab nichts, fuhr weiter und informierte die Polizei.

Diese suchte nach den Bettlern und konnte sie auf der B 317 in Schönenbuchen sichten und kontrollieren. Es handelte sich um zwei 61 und 42 Jahre alte Rumänen, die schon mehrfach in gleicher Sache in den Bereichen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald auffielen, als sie versuchten, hilfsbereite Autofahrer abzuzocken.

Die Polizei rät, in solchen Fällen misstrauisch zu sein, da es sich um eine derzeit weit verbreitete Masche handelt und in aller Regel keine echte Notlage vorliegt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.