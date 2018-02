Lörrach Pflegestift Dr. Max Picard ist laut Landratsamt ein Einzelfall

Auch andere Heime im Landkreis haben laut Heimaufsicht Probleme, aber längst nicht so gravierende.

Das Entziehen der Betriebserlaubnis für das Pflegestift Dr. Max Picard in Schopfheim mit derzeit noch knapp 50 Bewohnern sei im Landkreis Lörrach ein Einzelfall, heißt es beim Landratsamt auf Anfrage – auch im Rückblick. „Uns ist keine andere Schließung aufgrund von Pflegemängeln durch die Heimaufsicht im Landkreis bekannt“, sagt Bettina Bouchner, Leiterin des Fachbereichs Ordnung, dem die Heimaufsicht untersteht.

Diese hatte vergangene Woche dem Pflegestift Dr. Max Picard den weiteren Betrieb zum nächstmöglichen Zeitpunkt untersagt, weil gesetzliche Mindeststandards der Pflege wiederholt und dauerhaft nicht erfüllt worden seien. So hätten massive personelle Engpässe sowie unbesetzte Leitungspositionen zu weiteren gravierenden Problemen geführt: in der Medikamentengabe, der Grundpflege, der Behandlungspflege und der Dokumentation. Zum 31. März will der Betreiber Pro Curand die Einrichtung nun schließen. Landrätin Marion Dammann betonte am Mittwoch, dass das Landratsamt diese Frist nicht gesetzt habe; laut Anordnung der Behörde wäre bis Ende Juli Zeit.

Kein Einzelfall ist der Mangel an Fachkräften in der Altenpflege. Die personelle Ausstattung der Heime sei nicht nur im Landkreis, sondern bundesweit eine Herausforderung, weiß Bettina Bouchner. Durch die Grenzlage zur Schweiz zeige sich die Situation im Landkreis noch etwas verstärkt. Trotzdem gelinge es anderen Heimen im Landkreis im Allgemeinen, durch eine funktionierende Aufbau- und Ablaufstruktur die personellen Herausforderungen zu meistern und die grundlegenden Pflegestandards einzuhalten, versichert das Landratsamt. Auffällige regionale Unterschiede mit Blick auf den Personalmangel wie beispielsweise ein Land-Stadt-Gefälle sind der Behörde nicht bekannt.

Anders als beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) gibt es bei der Heimaufsicht keine vergleichenden Bewertungen zwischen den Heimen. Bei den Begehungen gebe es immer wieder kleinere Beanstandungen in den Heimen, die von den Betreibern nachgebessert werden, erläutert Bettina Bouchner, etwa Dokumentationsfehler oder geöffnete Medikamente ohne Anbruchdatum. In wenigen Fällen gebe es zurzeit Heime mit größeren strukturellen Problemen. Personalknappheit und organisatorische Defizite könnten dort zu Pflegemängeln führen. Die Heimaufsicht sehe jedoch in jedem Fall klare Perspektiven, die Probleme in den Griff zu bekommen. „Die Situation im Schopfheimer Fall ist damit nicht vergleichbar“, betont Bettina Bouchner.

Die verbleibenden Bewohner des Pflegestifts Dr. Max Picard müssen nun andernorts untergebracht werden. Nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz sei der Träger privatrechtlich dazu verpflichtet, einen adäquaten Leistungsersatz zu bieten, erklärt die Fachbereichsleiterin. Die Heimaufsicht unterstütze dabei und stehe dazu mit anderen Heimträgern in Verbindung. Einfach wird die Unterbringung freilich nicht. Die Lage ist angespannt; die Heime im Landkreis sind in der Regel sehr gut ausgelastet.