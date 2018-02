Lörrach Pflegeplätze: Die Situation ist prekär

In Lörrach fehlen jede Menge Pflegeplätze. Die Landesheimbauverordnung könnte den Mangel noch verstärken.

Lörrach (jj) Wer einen stationären Pflegeplatz sucht, hat schlechte Karten. In Lörrach ist die Nachfrage weitaus größer als das Angebot. Viele Pflegebedürftige müssen deshalb ins Umland ausweichen. Momentan gibt es 402 stationäre Pflegeplätze, bis 2030 müssen es 672 sein, so die aktuelle Prognose des Landkreises. Doch zunächst könnte sich die Situation noch verschärfen, denn die Landesheimbauverordnung schreibt vor, dass bis September 2019 Einzelzimmer statt Doppelzimmer in den Pflegeheimen die Regel sind.

Die Meinung derer, die in Lörrach beruflich mit Pflege zu tun haben, ist einhellig: „Die Situation ist hier besonders prekär“, sagt Wolfgang Hügin, der Geschäftsleiter des Evangelischen Altenwerkes. Das Altenwerk betreibt das Margaretenheim (136 Plätze) und das Martinshaus (49 Plätze) und Hügin erlebt täglich, wie schwierig es für Pflegebedürftige ist, einen Platz zu finden. „Wir spüren, wie groß die Not der Menschen ist“, sagt er. In Zukunft wird er weniger stationäre Pflegeplätze anbieten können, denn laut Landesheimbauverordnung dürfen Pflegebedürftige ab September 2019 nur noch in Ausnahmefällen in Doppelzimmern wohnen. „Die meisten Heime sind dabei, sich umzustellen“, sagt Daniela Gämpler von der Heimaufsicht. Es werde zwar einige Ausnahmen geben, aber eine dauerhafte Befreiung von der Einzelzimmerregel käme nicht in Frage.

Im Margaretenheim wird das Altenwerk deshalb 29 Betten aufgeben müssen. „Dabei ist noch gar nicht klar, ob das mit einer Pflegesatzerhöhung einhergeht“, sagt Hügin. Die Einnahmen für das Altenwerk werden geringer. Gleichzeitig bleiben die Kosten für die Reinigung der Zimmer und die Energiekosten ungefähr gleich. Das Martinshaus wird das Altenwerk ganz umwidmen. Anstatt einer stationären Pflegeeinrichtung soll eine ambulant betreute Wohnanlage entstehen. Mit weniger Plätzen als aktuell. „Das wird den Mangel an stationären Pflegeplätzen noch verschlimmern“, sagt Hügin. Wer in Lörrach keinen Platz finde, müsse ausweichen, Richtung Hotzenwald oder nach Müllheim und Bad Krozingen. Eine lange Warteliste hat Hügin nicht, denn oft muss ein Platz innerhalb von ein, zwei Wochen gefunden sein. Das ist zum Beispiel die Zeit, nachdem Betroffene nach einem Schlaganfall das Krankenhaus wieder verlassen. Ins alte Leben können sie oft nicht zurück.

Im Landratsamt kennt man die Probleme, mit der die Heimbetreiber zu kämpfen haben. „Wir werden uns zusammen mit den Gemeinden, Investoren und Trägern Gedanken machen“, sagt Robert Müller, Leiter der Stabsstelle Planung und Steuerung Altenhilfe. Im März soll eine neue Prognose den Bedarf an Plätzen besser einordnen.

Das Ziel müsse sein, dass die Menschen, die ihr bisheriges Leben an einem Ort verbracht haben, auch dort einen Pflegeheimplatz finden. Dann sei es für Angehörige einfacher, die Pflegebedürftigen zu besuchen. Ein Problem: In Lörrach gibt es nur wenige Flächen, auf denen neue Pflegeheime gebaut werden können.

Eine solche Fläche gefunden hat der private Heimbetreiber Gevita in Tumringen. Dort sollen Seniorenwohnheim und Pflegeheim mit einem Neubau erweitert werden. Gevita baut, um mehr Plätze zu schaffen, als im Altbau durch die Verordnung verloren gehen. Momentan erarbeitet die Stadtverwaltung einen Bebauungsplan für das Gebiet. Wenn der abgeschlossen ist, könnte Gevita mit dem Bau beginnen. In solchen Fällen kann die Stadt eine Rolle spielen, auch wenn ihre Einflussmöglichkeiten insgesamt begrenzt sind.

Oberbürgermeister Jörg Lutz sagt, dass die Planung von Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Stadtentwicklung unterstützt werde. So verweist er auf zwei Wohngruppen für Menschen mit Demenz, die auf dem Areal Weberei Conrad entstehen sollen.

Bei der Vergabe von Grundstücken kann sich Lutz vorstellen, dass Pflegeplätze, Seniorenwohnungen oder gemeinschaftliches Wohnen Berücksichtigung finden. Außerdem könne der „Bedarf von Pflegeheimplätzen bei der Neuausweisung von Baugebieten auch im Gesamtkontext der Planungen zur Schaffung von Wohnraum berücksichtigt werden“, erklärte der Oberbürgermeister.