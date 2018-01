Kreis Lörrach Orkan Burglind fällt 37.500 Holz im Landkreis Lörrach

Viel Sturmholz in den Waldgebieten des Landkreises. Die Waldwege werden zwar geräumt, die Forstbehörde mahnt dennoch zu Vorsicht.

Kreis Lörrach – Nach Erhebung des Fachbereichs Waldwirtschaft des Landratsamtes Lörrach hat der Orkan „Burglind“ am 3. Januar rund 37.500 Kubikmeter Sturmholz in den Waldgebieten des Landkreises hinterlassen. Am stärksten betroffen seien die Hochlagen, wo es mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern die heftigsten Orkanböen gegeben hat, schreibt die Behörde am Montag.

Mit erster Priorität würden derzeit die Waldwege geräumt. Allerdings hat der Sturm zahlreiche Einzelbäume über eine große Fläche verteilt umgeworfen, sodass die Arbeiten noch andauern. Das mehr als 2000 Kilometer umfassende Waldwegenetz im Landkreis ist fast überall betroffen. Die Forstbehörde bittet daher um Verständnis, dass etliche Wege noch nicht wieder frei sind.

Leiter Thomas Unke mahnt zu erhöhter Vorsicht, weil der Sturm viele hängende Bäume und beschädigte Baumkronen verursacht habe. Deshalb müsse weiter mit umfallenden Bäumen und herabstürzenden Ästen gerechnet werden. „Die Sturmholz-Aufarbeitung ist die gefährlichste Arbeit im Wald, immer wieder gibt es dabei schwere und leider auch tödliche Unfälle“, erklärt Unke. Deshalb sollten sich vor allem private Waldbesitzer mit wenig Erfahrung im Umgang mit Sturmholz vom zuständigen Forstrevierleiter beraten lassen und professionelle Forstunternehmer einsetzen.

Das vom Sturm geworfene Nadelholz müsse unbedingt bis zum Frühjahr beseitigt werden. Sonst vermehren sich darin Borkenkäfer, die sich im vergangenen trockenen Sommer ohnehin schon stark ausgebreitet hatten. Die Tiere gelten als gefährlichste Schädlinge in der Forstwirtschaft. Die Sturmholzmenge entspricht knapp 20 Prozent des normalen Jahreseinschlags.

Unke spricht deshalb von einer „beherrschbaren“ Masse, die voraussichtlich keine größere Störung am Holzmarkt verursachen werde. Allerdings sollte wertvolles Laub-Stammholz bis zum Frühjahr zügig aufgearbeitet werden. Über den Sommer gäbe es keine Vermarktungsmöglichkeiten für dieses Holz.