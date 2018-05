Lörrach Museumsprojekt Zeitwende in Lörrach: 30 Museen sind mit dabei

Das Ausstellungsprojekt Zeitenwende 1918/19 gibt einen Überblick und vergleicht die je unterschiedliche Lage in Südbaden, dem Elsass und der Schweiz.

Das große Museumsprojekt „Zeitenwende – Le Tournant 1918/19“ ist einen Schritt weiter. Am Donnerstag kamen wieder Vertreter der beteiligten Häuser zum Netzwerktreffen im Lörracher Dreiländermuseum zusammen, außerdem traf das gemeinsame Faltblatt ein. Die Übersicht lässt erahnen, welche Breite an Themen das Projekt 100 Jahre danach abbildet. Das Dreiländermuseum, das „Zeitenwende“ koordiniert, ist Schauplatz der Überblicksausstellung.

Das war auch schon beim Netzwerk-Projekt 2014 so, als der Erste Weltkrieg im Mittelpunkt stand. Dieses Mal geht es um die einschneidenden Veränderungen, die der in Frankreich „La Grande Guerre“ genannte Krieg nach seinem Ende in den Ländern am Oberrhein brachte. Seit Anfang 2015 arbeiten die 30 beteiligten Museen – 16 in Deutschland, sechs in der Schweiz, acht in Frankreich – zusammen. Am Donnerstag trafen sich Vertreter der Häuser in Lörrach, um sich erneut abzustimmen.

Markus Moehring, Leiter des koordinierenden Dreiländermuseums, skizzierte die Unterschiede in den Sichtweisen der drei Länder auf diesen „tiefgreifenden Epochenwechsel“, mit dem Grenzen teilweise neu gezogen wurden. So kam das Elsass nach Frankreich zurück. In Frankreich sei die epochale Bedeutung des Ersten Weltkriegs, der in Frankreich viel mehr Opfer forderte als der Zweite Weltkrieg, viel präsenter als diesseits der Grenze, erklärte Moehring. In Deutschland stünden die Zeit des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg im Vordergrund. Das Ende des Ersten Weltkriegs machte Deutschland zur Republik, was die Nachbarländer längst waren. Die Schweiz wiederum erlebte mit den Landesstreiks 1918 die härtesten Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts – eine Tatsache, die außerhalb der Eidgenossenschaft wenig bekannt ist. Die unterschiedlichen Perspektiven seien nicht ohne Tücke, sagte der Lörracher Museumschef. Doch man habe „keinen richtigen Konflikt produziert“, habe einander verstehen gelernt und sehr voneinander profitiert. So stehe nun ein Großprojekt vor dem Start, das in Europa einmalig sei. Die Region sei nicht Berlin oder Paris. Doch hier berührten sich, anders als in den Metropolen, drei Länder.

Von den deutschen Museen, die sich mit Ausstellungen beteiligen, sind viele am Oberrhein, der Landkreis ist mit Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein vertreten. Von außerhalb Baden-Württembergs sind Speyer und Frankfurt dabei. Auch das Stuttgarter Haus der Gesichte ist dabei. In der Schweiz ist Bern das Südende, in Frankreich Straßburg der nördlichste Punkt. Viele der Museen liegen entlang des Rheins, erklärte Jan Merk, der das Markgräfler Museum in Müllheim leitet und zugleich Präsident des Museumsverbands Baden-Württemberg ist. Schließlich gab es an dieser Schiene in jener Zeit große Veränderungen, nicht zuletzt in den Garnisonsstädten.

Einige Häuser haben den kulturellen Aufbruch jener Jahre in den Mittelpunkt gerückt, andere politische Veränderungen, das Alltagsleben, einzelne Persönlichkeiten wie Friedrich Ebert oder grenzübergreifende Aspekte. Unterstützt wird das Unterfangen auch vom Museums-Pass. Ein Projekt wie dieses sei in seiner Breite nicht selbstverständlich, betonte Markus Moehring.

Vier Jahre Arbeit steckten dahinter und manches Tabu habe man aufgebrochen. So sei in Frankreich lange nicht gern darüber gesprochen worden, wie schwierig die Reintegration der Elsässer teilweise gewesen sei. Für Deutschland stelle man die Weimarer Republik nicht in ihrem Scheitern, sondern mit den positiven Aspekten dar.