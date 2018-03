Lörrach Mietpreisbremse im Kreis Lörrach besser als ihr Ruf

Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sind die Mieten bei der Einführung in Lörrach gesunken.

Fehlkonstruktion und zahnloser Tiger: Die Mietpreisbremse hat eine denkbar schlechte Presse. Doch sie funktioniert, zumindest in Lörrach. Das behaupten Wissenschaftler des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

In einer aktuellen Studie beschreiben sie, dass die Bremse bei ihrer Einführung zu einem einmaligen Absinken der Mieten von ungefähr drei Prozent geführt hat. „Danach steigen die Mieten wieder. Aber nicht so stark wie vorher“, sagt Co-Autor Claus Michelsen.

Lörrach sei damit eine der wenigen Ecken Deutschlands, wo das Instrument Wirkung zeige. Das hängt mit dem Anstieg der Mieten in den Jahren vor Einführung der Mietpreisbremse zusammen.

Die Wissenschaftler rechneten aus, dass die Bremse nur dann wirken kann, wenn die Mieten vorher jährlich um mehr als 3,9 Prozent stiegen. Denn die Mietpreisbremse erlaubt Mieten bis maximal zehn Prozent über dem örtlichen Vergleichsniveau. Liegt die Preissteigerung nun unter 3,9 Prozent, könne die Bremse gar nicht wirken, „da die Marktmiete in diesem Fall rechnerisch nicht um mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen kann“, heißt es in der Studie.

Die Studie drückt das so aus: „Die Zehn-Prozent-Obergrenze deckelt die Marktentwicklung.“ Als Datengrundlage haben die Wissenschaftler 200 000 Mietinserate von Onlineplattformen aus den Jahren 2011 bis Ende 2016 aus allen von der Bremse betroffenen Kommunen genutzt. Das Land hat die Mietpreisbremse im November 2015 eingeführt. Sie gilt in 68 Kommunen „mit angespanntem Wohnungsmarkt, in dem die Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Konditionen gefährdet ist.“

Lörrach gehört dazu. Die Stadtverwaltung äußerte sich kritisch zur Mietpreisbremse. „Alle Versuche, den Markt zu regulieren, führen nicht zur Schaffung von mehr Wohnraum“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz im Jahr 2015.

Claus Michelsen entgegnet in einem Interview, das zusammen mit der Studie erschien: „Die Kritik an der Mietpreisbremse, sie wäre eine Investitionsbremse, ist verfehlt, denn der Neubau ist von der Mietpreisbremse ausgenommen.“

Doch die DIW-Autoren sehen in der Bremse nicht die Lösung des Wohnungsmarktproblems. Gefragt seien Anreize für den Bau von Wohnungen, insbesondere durch die Erschließung neuer Wohnflächen oder Aufstockung und die Bebauung von Hinterhöfen, schreiben sie in der Studie.