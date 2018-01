Kreis Lörrach Mehrere Einbrüche und Versuche in verschiedenen Orten im Kreis Lörrach

Die Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen und Versuchen, die sich im Raum Weil am Rhein in den vergangenen Tagen ereignet haben.

Weil am Rhein

Über einen etwa zwei Meter hohen Balkon drangen Unbekannte zu einer Wohnung in der Straße "Im Winkel" in Weil am Rhein vor. Allerdings gelang es hier nicht, in die Räumlichkeiten zu kommen, wie die Polizei berichtet.

Hebelspuren an einem Fenster waren feststellbar. Das Ganze muss am Freitagabend von 17 bis 21.30 Uhr passiert sein. Erfolglos für die Einbrecher blieb ein Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus im Erlenweg. Hier hielt das Fenster dem Gewaltakt stand. Die Tat wurde am Freitagabend gegen 21 Uhr bemerkt.

Bad Bellingen

Ebenso am Freitagabend wurde ein Einbruch in ein Haus in Bad Bellingen, Am Lielberg, festgestellt. Ein aufgebrochenes Fenster und ein durchwühltes Haus ließen auf die Tat schließen. Das eventuelle Diebesgut ist noch unbekannt.

Eimeldingen

In eine Erdgeschosswohnung in der Jurastraße in Eimeldingen wurde von Freitagabend bis Sonntagmorgen eingebrochen. Vermutlich durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Täter in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Sämtliche Zimmer wurden durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Schliengen

In Schliengen drangen Unbekannte in einen Bungalow in der Straße "Im Rudingarten" ein. Über eine aufgehebelte Terrassentüre betraten der oder die Täter das Haus. Auch hier wurden alle Räume durchsucht.

Über das mögliche Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Tatzeit lässt sich in diesem Fall auf Samstag 17 bis 19.45 Uhr eingrenzen.

Binzen

Ebenfalls am Samstag, die Zeit von 19.55 bis 20.30 Uhr nutzen Unbekannte, um in ein Haus im Birkenweg in Binzen einzudringen. Nachdem die Versuche misslangen, ein Fenster und eine Schiebetüre aufzubrechen, wurde eine Scheibe des Wintergartens eingeschlagen. Durch die Öffnung konnten der oder die Täter über einen dort vorgefundenen Gartenstuhl ins Haus einsteigen.

Das komplette Obergeschoss und auch Räume Erdgeschoss wurden durchsucht. Hier fielen den Tätern ein Ring und ein Laptop in die Hände. Seitens der Täterschaft wurden mehrere Fenster und Türen geöffnet, möglicherweise um sich Fluchtmöglichkeiten zu sichern und besser Geräusche wahrnehmen zu können. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, da zunächst nicht klar war, ob die Täterschaft noch im Haus ist.

In der Straße "Im Berg" waren Einbrecher am Samstag ebenfalls zu Gange. Die Balkontüre hielt dem ersten Aufbruchversuch stand, weshalb das Wohnzimmerfenster aufgehebelt wurde. Nachdem hier aus alles durchwühlt worden war, nahmen die Täter zehn Schweizer Franken mit. Die Tat geschah in der Zeit von 16.50 bis 19.30 Uhr.

In allen Fällen hat die Ermittlungsgruppe Dreiländereck die Ermittlungen übernommen.