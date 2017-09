Steinen Mann verschanzt sich und bewirft Polizisten mit Glasscherben

Ein 43 Jahre alter Mann hat sich in Steinen bei Lörrach in seinem Haus verbarrikadiert und von dort aus Polizisten mit Glasscherben beworfen.

Zuvor hatte er in dem Ort randaliert und war betrunken mit dem Auto gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachbarn hatten daher die Polizei alarmierte. Der Mann habe sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.Polizisten gelang es schließlich, den Mann zu beruhigen und ihn zum freiwilligen Verlassen des Hauses zu bewegen. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Verletzt wurde niemand.