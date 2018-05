Lörrach Lörracher Polizeirevier nimmt Form an

Der Umbau des ehemaligen Präsidiums liegt hinter dem Zeitplan, aber spätestens im Frühherbst soll die Lörracher Polizei umziehen.

Immer noch ist das ehemalige Polizeipräsidium an der Weinbrennerstraße, das das Land Baden-Württemberg zum neuen Lörracher Polizeirevier umwandelt, eine Baustelle. Doch ein Rundgang im Innern zeigt: Es geht voran. Vielleicht schon im August, sonst aber im Frühherbst soll der Umzug sein. Danach werden die Lörracher Polizisten und Polizistinnen zwar weniger Platz haben als jetzt, dafür aber frisch renovierte Räume mit einer Technik auf neuestem Stand.

In der künftigen Wache, laut Revierleiter Wolfgang Grether „Herz und Hirn“ des künftigen Reviers, sieht man jede Menge Kabel in diversen Farben auf dem Boden liegen und von der Decke hängen. Sie sind eingezogen, müssen aber noch verlegt und mit Geräten verbunden werden. „Burgfried“ nennt Architekt Harald Klemm die künftig rund um die Uhr besetzte Wache im Eingangsbereich, die schusssichere Fenster hat und auch sonst der am besten gesicherte Raum im ganzen Gebäude ist. Dies, so Klemm, sei der letzte Rückzugsort und die „Fernsteuerung“ des Gebäudes.

Technisch wird hier alles auf dem neuesten Stand sein, wenn das Revier mit seinen 77,5 Stellen in Betrieb genommen wird. Der Wermutstropfen: Für eine Lagebesprechung mit vielen Beteiligten im Akutfall ist der Raum eigentlich zu klein. Und auch Grethlers Bedenken, was den Trakt mit den fünf Arrestzellen betrifft, lassen sich nicht zerstreuen. Sie liegen im Nordflügel, ebenerdig direkt an der Straße. Geräusche von nicht selten tobenden Inhaftierten werden allen baulichen Maßnahmen zum Trotz zwangsläufig nach außen dringen, ist der Revierleiter überzeugt. Der Lärm und die Gerüche seien aber, so Grethler, vor allem für die Kollegen eine Belastung.

In dem ehrwürdigen Gebäude aus dem frühen 18. Jahrhundert geht es tief in den Keller. Im ersten Untergeschoss bekommt unter anderem der Erkennungsdienst seine auf detailliert vorgegebene Weise ausgestatteten Räume, im zweiten Untergeschoss sind Umkleideräume, Duschen, Technikräume. Der große Gewölbekeller, in dem die früher hier angesiedelte Polizeidirektion unter anderem seine Pressekonferenzen abhielt, dient künftig als Ort für Fortbildungen und Dienstversammlungen. Im Erdgeschoss entstehen die Büroräume für die Streifenpolizei, im ersten Obergeschoss die des Ermittlungsdienstes. Der ehemalige Einsatz- und Lageraum des Präsidiums bleibt für vergleichbare Zwecke erhalten – auch hier muss massenhaft Technik rein. Einen Teil des Nordflügels belegt das benachbarte Kommissariat für die Kriminaltechnik.

Dass es mit dem Bau voran geht, ist nicht zu übersehen. Trotzdem: Der ursprüngliche Zeitplan wird um gut ein halbes Jahr verfehlt. Das liege an einem Bündel an Gründen, sagt Harald Klemm, nur einer davon sei die hohe Auslastung der ausführenden Betriebe. Doch dass noch in diesem Jahr Eröffnung gefeiert wird, daran zweifeln Klemm und Grethler nicht. Dafür bekommt das Gebäude dann auch einen neuen Anstrich. Auch wenn er nach wie vor den einen oder anderen Einwand hat gegen ein Revier in einem Gemäuer, das so viele Vorgaben mit sich bringt: Darauf, das alte, seit Langem schon mehr als sanierungsbedürftige Revier an der Bahnhofstraße zu verlassen, freut sich Wolfgang Grethler.