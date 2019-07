von Barbara Ruda

Lörrach – „Lörrach singt“ ist am Samstag volljährig geworden. Weil die 18. Auflage des großen Gesangsfestes wie die beiden direkten Vorgänger zu den heißesten überhaupt gehörte, hätte sie durchaus auch als „Lörrach schwitzt“ durchgehen können. Aus gutem Grund stand sie aber im Zeichen von 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention und Unicef. „Wenn nicht über Singen, Kunst und Kultur, wie dann soll es denn möglich sein, dass sich Kinder zu guten Menschen mit guten Herzen entwickeln?“, fragte „Stimmen“-Chef Markus Muffler bei der Eröffnung.

Ouvertüre

Wie zu Beginn des Frühlings die Vögel zu zwitschern beginnen, nehmen Ende Juni viele Lörracher ihren Wappenvogel zum Vorbild und erheben ihre Stimmen auf leichten Schwingen zum Gesang, um kundzutun, dass jetzt wieder die Zeit von „Stimmen“ gekommen ist. „Lörrach singt“ ist die Ouvertüre zum Konzertprogramm des Festivals, nur erklingt anstatt von Pauken und Trompeten die menschliche Stimme. 1700 Sängerinnen und Sänger mögen es am Samstag wieder allein in den auftretenden Chören gewesen sein, die Lörrach mit bunten Melodien und Klangwölkchen erfüllten.

Dazu kamen weitere Hunderte, welche die Einladung zum Mitsingen gerne annahmen. Einige wollten von Anfang an dabei sein – egal wie weit die Anreise auch war. Der „Adhoc Chor“ aus dem Kanton Zürich und der „Lusingando Chor“ aus dem Kanton Zug etwa verstärkten auf dem Alten Marktplatz den Eröffnungschor unter Leitung von Erhard Zeh.

Die Hitze

Für das mediterrane Wetter, das am Samstag in Lörrach herrschte, habe man früher nach Mailand, Rom oder Barcelona reisen müssen, fand der Oberbürgermeister bei seiner Begrüßung. Jörg Lutz riet zum Fächer, und in der Tat bedienten sich vor allem Damen dieses spanischen Elements der eigenhändigen Luftzufuhr. Andere widmeten kurzerhand das Faltblatt mit dem Programm zum Fächer oder zum Sonnenhut um. Die meisten über die Innenstadt verteilten Bühnen waren eh mit einem blauen Zeltdach versehen, und wenn nicht, dann sorgten die Helfer dafür, dass die Singenden einen Schattenplatz fanden. Gesangsorte, die wie der Hebelpark mit Bäumen natürliche Schattenspender boten, waren sehr beliebt. Egal, ob man einfach nur lauschte oder mit einstimmte – am liebsten suchte man Schattenplätze auf. Die Bänke, die in der prallen Sonne standen, blieben dagegen verwaist. Die Wasserspiele und Brunnen wurden zur schnellen Erfrischung genutzt.

Die kühlste Bühne überhaupt bot der Innenraum der Stadtkirche. Das welt- und genreübergreifende Repertoire der Chöre und Ensembles hatte für beinahe jeden Geschmack etwas in petto – und für jedes Wetter ebenso. Während der Song „Like a fire“ perfekt zu den Temperaturen passte, kühlte „Singing in the rain“ wenigstens die Gedanken für einen Augenblick herunter. Gefehlt haben eigentlich nur echte Kaltmacher wie „Cold as Ice“ oder „Icecream“. Ein paar Kugeln Eis taten‘s auch, zum Runterkühlen gleichermaßen wie zum Stimmen Ölen.

Singen als Gemeinschaftserlebnis

In Hülle und Fülle gab es wieder die Möglichkeit zum Mitsingen. Wie Joel da Silva, der Leiter der „Soul Family“ aus Freiburg erklärte, können Musik und Gesang die Kommunikation von Menschen unterstützen. Wie viel Freude das bereitet, spiegelte sich in den Gesichtern wider, egal ob nun beim Volksliedersingen mit Reiner Bauer, beim Einstimmen in Kanons der Erzieherschülerinnen der Mathilde-Planck-Schule oder bei Tina & Jo, die mit ihrer Songauswahl an Woodstock erinnerten. Wie „Lörrach singt“ war das legendäre Festival ein friedliches Fest, das ganz im Zeichen der Musik stand.

Uraufführung

Im Zeichen der Anerkennung der Würde des Kindes und der Festschreibung ihrer Rechte vor 30 Jahren durch die UN-Kinderrechtskonvention stand vor allem das Singfinale beim Burghof. Nach der Enthüllung der Kinderrechtstafel (siehe Artikel unten) stimmte der Kinder- und Jugendchor einen großen Geburtstagsgesang an mit neuen und alten Liedern, mit dem Publikum gemeinsam intonierten Circlesongs und am Ende der Uraufführung des von der Chorleiterin Abélia Nordmann komponierten „Lieds der Kinderrechte“ mit dem Refrain „Alle Kinder haben diese Rechte, ganz egal woher sie sind, wo sie leben, was sie glauben, welcher Farbe, welcher Sprache – einfach jedes Kind.“ Ihre Musik reiche weiter als ihre Worte, sagte Christine Langen von Unicef. Sie verwandelte den gemeinsamen Traum von einer weltweiten Verwirklichung aller Kinderrechte in eine Melodie, die alle, die dabei waren, noch lange begleiten wird.