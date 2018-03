Stuttgart/Lörrach Landkreistag: Lörrach hat bei Osmanen korrekt gehandelt

Die Straßengang „Osmanen Germania“ stellte im Kreis Lörrach Sicherheitspersonal in Flüchtlingsheimen. Der Fall entfacht eine politische Debatte. Rückendeckung bekommt Lörrach vom Landkreistag.

Nach dem bekanntgewordenen Einsatz der Straßengang „Osmanen Germania“ in Flüchtlingsheimen in Südbaden erhält der betroffene Landkreis Lörrach Unterstützung vom Landkreistag. Dem Kreis könnten keine Versäumnisse vorgeworfen werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages Baden-Württemberg, Alexis von Komorowski, am Montag in Stuttgart. Er habe die Verträge zur Bewachung der Heime korrekt formuliert und abgeschlossen. Zudem habe er sofort reagiert, als Verstöße bekannt wurden. Es handele sich um einen Einzelfall.

Im dem Landkreis waren Dutzende „Osmanen“ als Wachmänner tätig und bekamen über Umwege staatliches Geld. Der Kreis hatte einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ am Wochenende bestätigt. Nach Angaben des Kreises erhielten die Angehörigen der türkisch-nationalistischen Straßengang die Aufträge ohne das Wissen des Landkreises offenbar von einem Sub-Subunternehmer. Von dem Einsatz zwischen Ende 2015 und Ende 2016 habe man erst im März 2017 erfahren.

Konsequenzen wurden sofort gezogen

In den Verträgen habe der Kreis damals bewusst verankert, dass Rocker-Gruppierungen oder ähnliche Gruppen nicht als Sicherheitsdienst engagiert werden dürften, sagte von Komorowski. Als klar war, dass dagegen verstoßen worden sei, habe der Landkreis sofort gehandelt und die richtigen Konsequenzen gezogen.

Die Landtags-FDP forderte von Innenminister Thomas Strobl (CDU) Aufklärung über den Einsatz der „Osmanen“ im Kreis Lörrach. Es gelte, zu erfahren, was sie konkret in den Flüchtlingsunterkünften gemacht hätten, ob sie Mitglieder rekrutiert, zu Straftaten anstiftet und gegen die deutsche Gesellschaft und Kurden gehetzt hätten, sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Montag in Stuttgart. Er bekräftigte die Forderung, die „Osmanen“ durch das Landesamt für Verfassungsschutz - wie in Hessen - beobachten zu lassen.

Landkreise sind zuständig

Der Innenminister wies Rülkes Forderungen nach Aufklärung zurück. Für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen seien die Landkreise zuständig, sagte Strobl. Diese würden vor Ort entscheiden, welchen Sicherheitsdienst sie wie einsetzten. In Zeiten der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 seien die Landkreise stark gefordert gewesen. Es sei ihnen gelungen, die Situation zu meistern.

Ermittlungen gegen „Osmanen“ werden im Südwesten beim Landeskriminalamt gebündelt, sagte der Minister weiter. Der Verfassungsschutz habe, anders als in Hessen, keine Kompetenzen bei der Bekämpfung der Organisieren Kriminalität. Dessen Einsatz sei daher auch bundesweit nicht die Regel.

Gerichtsprozess in Stuttgart

Am Montag hat in Stuttgart ein Prozess gegen die mutmaßlichen Anführer der türkisch-nationalistischen Straßengang „Osmanen Germania BC“ begonnen. Vor Gericht stehen acht Männer. Ihnen wird eine Vielzahl von Gewalt- und anderen Delikten vorgehalten. Anhänger der Straßengang haben versucht, bewaffnet zum Prozess am Gefängnis Stammheim zu reisen. Bei Kontrollen von Anreisenden wurden zwei Teleskopschlagstöcke gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem weiteren Kontrollierten wurde eine Scheckkarte gefunden, die zu einem spitzen, waffenähnlichen Gegenstand umfunktioniert worden war. Auf einem Parkplatz vor dem Prozessgebäude kam es laut Polizei zu Handgreiflichkeiten zwischen Anwohnern und einem Prozessbesucher. Polizeibeamte nahmen die Verdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Zudem sprachen sie mehrere Platzverweise aus.