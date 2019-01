von Kathrin Ganter

Um zu verhindern, dass sich die Afrikanische Schweinepest ausbreitet, sind die Jäger angehalten, verstärkt Wildschweine zu schießen. Aber auch das LandratsamtLörrach ist auf einen möglichen Ausbruch der Seuche vorbereitet – unter anderem nahmen die Zuständigen an einer dreitägigen Übung teil. Zudem wurden die Kontrollen von Wildschweinkadavern massiv verstärkt.

Zur Beruhigung vorneweg: Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist für den Menschen nicht gefährlich, auch nicht der Verzehr von infiziertem Schweinefleisch. Für Wild- und Hausschweine ist sie in fast allen Fällen tödlich. Die Inkubationszeit dauert zwischen zwei und 14 Tagen, die Tiere bekommen hohes Fieber und verenden schließlich. Bislang ist das Virus bis Belgien vorgedrungen, ausgebreitet hat es sich in verschiedenen Ländern Osteuropas sowie im Baltikum.

Es verbreitet sich nicht nur über Blut und Körpersekrete von Schwein zu Schwein, sondern auch über Lebensmittel. Hoch ansteckend ist ASP nicht, aber: „Die Lebensdauer des Virus ist länger als die des Schweins,“ erklärt Michael Laßmann, Leiter des Dezernats Recht, Ordnung und Gesundheit im Lörracher Landratsamt. ASP kann sich also schon dadurch ausbreiten, dass ein Wildschwein ein weggeworfenes Wurstbrötchen verputzt.

Der Aufwand, der betrieben werde, um eine Ausbreitung zu vermeiden, sei verhältnismäßig hoch, sagt Laßmann. Zum Beispiel hat das Landratsamt das Monitoring intensiviert. Statt der vorgeschriebenen 100 Proben wurden im vergangenen Jahr 257 tote Wildschweine untersucht. Die Jäger sind angehalten, mehr Wildschweine zu schießen – insgesamt wurden rund 800 im vergangenen Jahr erlegt. Der Kreis hebt nun vorläufig die Sonn- und Feiertagsverbote für Jagden auf, sodass es für die in der Regel berufstätigen Jagdpächter einfacher wird, Jagden anzusetzen.

Die Veterinärin Marita Olbert vom Sachgebiet Tierschutz und Fleischhygiene berichtet, dass es zum Thema auch eine Sondersitzung mit dem Jagdbeirat gegeben habe. Im November trafen sich die Zuständigen verschiedener Landkreise in der Ortenau zu einer dreitägigen Übung. Dabei wurde nicht nur theoretisch durchgearbeitet, was getan werden muss, wenn ein Fall von ASP auftaucht, sondern auch praktisch geübt: In Schutzanzügen machten sich Trupps im Wald auf die Suche nach zwei von Jägern deponierten toten Wildschweinen. Dabei habe es sich gezeigt, wie wichtig die Orts- und Fachkenntnis bei der Suche sei, sagt Marita Olbert.

Würde es einen positiven Befund im Kreis geben, dann würde ein Kerngebiet festgelegt und rund um den Fundort in einem Drei-Kilometer-Radius von Jägern und Veterinären des Amts nach Fallwild gesucht. Schweine, die in landwirtschaftlichen Betrieben in diesem Kerngebiet gehalten werden, müssten getötet werden. Im Landkreis Lörrach gebe es allerdings nur zwei Betriebe mit mehr als 800 Schweinen, sagt Marita Olbert – zu Massenschlachtungen würde es wohl auch im Ernstfall kaum kommen. In Belgien beispielsweise mussten 5000 Hausschweine getötet werden.

Es sei wichtig, dass in der Kernzone Ruhe herrsche, sodass weitere erkrankte Tiere möglichst dort blieben. Das Gebiet um die Zone herum würde strak bejagt, sagt Michael Lassmann. Derzeit werde auch in zwei Landkreisen das Aufstellen von Zäunen in betroffenen Gebieten erprobt, erklärt er. In Tschechien, wo die Seuche als getilgt gilt, habe man damit gute Erfahrungen gemacht. Um zu vermeiden, dass die Seuche in die Ställe gelangt, werden auch Landwirte zu großer Hygiene angehalten, zum Beispiel dazu, im Stall nicht die gleiche Kleidung und Schuhe zu tragen wir draußen. Die Bevölkerung ist angehalten, keine Fleischprodukte aus Osteuropa mitzubringen und Lebensmittelabfälle nicht im Wald wegzuwerfen. Wer im Wald ein totes Wildschwein findet, soll dies dem Landratsamt melden.

Der große Aufwand in Sachen Afrikanischer Schweinepest werde betrieben, so Laßmann, um das Leid der Tiere zu verhindern. Und aus Angst vor möglichen Handelsrestriktionen, laut dem Verband der Fleischwirtschaft wurden im Jahr 2016 rund 2,5 Millionen Tonnen Schweinefleisch ins Ausland exportiert, rund 1,8 Millionen Tonnen davon innerhalb der EU. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland insgesamt 5,45 Millionen Tonnen Schweinefleisch produziert.