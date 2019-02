von Maja Tolsdorf

Lörrach-Brombach (maj) Die Kunst hat in Lörrach einen festen Platz, mit Rückriem-Würfel oder der Sassen-Skulptur „Licht im Kopf“ sogar mitten in der Stadt. Dennoch sind Ausstellungsflächen für Künstler eher rar, erst recht für Hobby-Künstler. Für Letztere hat sich in Brombach auf dem Schöpflin-Areal eine rührige Gemeinschaft gefunden, die für Plattformen sorgt: in der Kunsthalle sowie bei „Kunst im Loft“.

Ein Streifzug durchs Loft in der Kunsthalle eröffnet vielfältige Perspektiven des künstlerischen Schaffens. Da sind Acrylgemälde, mal abstrakt mit Naturmaterialien oder glamourös in Gold und Silber. Anderswo finden sich Aquarelle, wie die der 82-jährigen Anneliese Roesch oder die Werke mit und ohne Naturmaterialien von Helmut Hruschka. Er ist Autodidakt, ebenso wie die meisten, die dort ausstellen. Viele dieser erstaunlichen Kunstwerke hätten ohne die Brombacher Szene nie herausgefunden aus den Wohnräumen der Künstler. Eine dieser Zufallskünstlerinnen aus dem Verborgenen ist Waltraud Schmidle. „Balsam für die Seele“ seien die Farben und Formen ihrer Gemälde, sagt Renate Schöpflin und gibt damit die Bemerkung eines Vernissage-Besuchers wieder. Bis Ende März sind nun die Werke von Martina Kohl, Waltraud Schmidle, Nicole Blumer, Anneliese Roesch, Daniela Hafner und Renate Schöpflin zu sehen. Helmut Hruschka ist Gastkünstler im Loft.

Wärme und Wohlgefühl strahlen die Farben der Gemälde von Waltraud Schmidle aus, in denen sie auch Naturmaterialien wie Holz, Sand, Marmormehl oder Jutestoff verarbeitet. Im Brombacher Loft stellt sie zum zweiten Mal aus. Ihre Premiere hatte sie im vergangenen Jahr in der Kunsthalle Brombach zur Ausstellung „Natur pur“. Davor hatte sie sechs Jahre lang für sich selbst gemalt, zu Hause im Gästezimmer. Daran gedacht, ihre Werke einmal auszustellen, habe sie nie. „Ich hatte Hemmungen, nach einem Raum zu fragen“, sagt Schmidle. Doch nach dem Kontakt zu Wernt Hann (Kunsthalle) wurde sie auf dem Schöpflin-Areal mit offenen Armen empfangen. „Es ist eine fördernde und familiäre Atmosphäre hier, das brauchte ich, um Mut zu fassen“, sagt sie. Neid und Konkurrenzdenken gebe es nicht, auch zu den Künstlern der Kunsthalle und den Ateliers pflege man den Austausch.

„Das Loft hat sich zu einem Treffpunkt entwickelt“, sagt Renate Schöpflin. Sonntags träfen sich die Aussteller meist spontan, um zu werkeln oder einfach bei einem Kaffee zusammen zu sitzen. Doch um diese Entwicklung zu ermöglichen, musste Schöpflin vor sechs Jahren so einiges stemmen. Auf der Suche nach einer Künstlerwerkstatt mit Ausstellungsmöglichkeit hatte sie den Hinweis bekommen, dass es auf dem Schöpflin-Areal noch Möglichkeiten gebe. „Ich brauchte Räumlichkeiten zum Modellieren“, sagt Schöpflin. Sie vereinbarte einen Besichtigungstermin. „Ich war erst einmal geschockt“, sagt sie. Auf den rund 200 Quadratmetern standen noch Druckmaschinen und tonnenschweres Zeug. „Aber ich hab mich in eine der Ecken gestellt und wusste sofort, wie ich es einrichten will“, sagt Schöpflin. Drei Monate lang hat sie mit Freunden und Bekannten renoviert. Herausgekommen ist ein kleines Schmuckstück. „Damit habe ich mir einen Traum erfüllt“, sagt Schöpflin. Im Gegensatz zur Kunsthalle im Erdgeschoss müsse sie ihr Loft selbst unterhalten, weshalb es sich selbst tragen müsse.

Deshalb vermietet sie die Wände an Kunstschaffende und schafft damit eine Ausstellungsplattform für Hobbykünstler. Selbst wurde Schöpflin künstlerisch von ihrem Vater geprägt.Von ihm lernte sie das figürliche Arbeiten. Dank des Lofts haben es auch ihre Skulpturen aus dem heimischen Wohnzimmer hinaus geschafft.

Kunst im Loft: Die aktuelle Ausstellung ist bis zum 31. März zu sehen. Das Loft befindet sich auf dem Schöpflin-Areal (Schopfheimerstraße 25) in Brombach. Geöffnet: sonntags von 12 bis 17 Uhr. Kontakt: kunstimloft@gmx.de oder Tel. 07627/85 44