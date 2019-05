von sk

Lörrach (gra) Eine flächendeckend ausreichende ambulante medizinische Versorgung bleibt für die Kreispolitik ein zentrales Anliegen. Der Verwaltungsausschuss beauftragte Landrätin Marion Dammann, das Thema in den Strategieprozess des neuen Kreistages, der am 26. Mai gewählt wird, einzubringen sowie bei Land- und Bundestagsabgeordneten zu platzieren. Die Diskussion im Ausschuss machte indes deutlich, dass die Möglichkeiten des Kreises, den sich verschärfenden Ärztemangel zu mildern, beschränkt sind.

Auslöser der Debatte war ein Antrag, den SPD und Grüne im Herbst im Zusammenhang mit dem Zentralklinikum gemeinsam gestellt hatten. Darin fordern die Fraktionen, ein landkreisweites, dezentrales Konzept für die Gesundheitsvorsorge in der Fläche aufzustellen, vorzugsweise durch medizinische Versorgungszentren (MVZ). SPD-Fraktionschef Klaus Eberhardt verwies auf zunehmende Versorgungsengpässe. Bürger, die keinen Termin beim Arzt bekommen, wendeten sich inzwischen an Städte und Gemeinden. SPD und Grüne sehen den Landkreis in der Pflicht, sich etwa über die Gesundheitskonferenz stärker zu engagieren, insbesondere wenn es gilt, Ärztenachwuchs zu gewinnen. Mit den Aussagen des Kassenärztlichen Vereinigung (KV) dürfe man sich nicht zufrieden geben.

„Wir müssen mehr Druck machen, damit die KV kleinteiliger denkt“, bekräftigte Fraktionskollege Artur Cremans. Bernd Martin von den Grünen räumte ein, dass der Kreis für die ambulante Versorgung formal nicht zuständig ist. Trotzdem könne er in dem Bereich mehr tun, zumal die Versorgung stärker sektorenübergreifend gedacht werden müsse.

Die Mehrheit der Ausschussmitglieder indes möchte wie die Verwaltung am eingeschlagenen Weg festhalten. Paul Renz (CDU) verwies auf klar geregelte Zuständigkeiten. Er will die KV nicht aus der Verantwortung für die ambulante Versorgung entlassen. Angesichts der Diskrepanz zwischen KV-Darstellung und Realität dürfe der Kreis aber auch nicht in der Zuschauerrolle verharren. Er sei durchaus nicht untätig. Renz erwähnte die Studie zur hausärztlichen Versorgung. Fraktionskollegin Gudrun Heute-Bluhm befürwortet eine Debatte, warnte aber davor, zu planen,was nicht umsetzbar ist, und so falsche Erwartungen zu wecken: „Wir haben ein Wächteramt, aber keine Möglichkeit, echte Lücken zuschließen.“ Mehr Unterstützung des Landes für Gesundheitskonferenzen wäre hilfreich.

Für Willibald Kerscher (Freie Wähler/Unabhängige), selbst Hausarzt, ist es illusorisch zu glauben, mit einem Konzept zur Gesundheitsvorsorge die reale Situation rasch ändern zu können. Zudem scheitere Planwirtschaft immer. Der Ärztemangel werde sich drastisch verschärfen, prognostizierte Kerscher angesichts der Tatsache, dass das Gros der Medizinstudenten weiblich ist, von denen später viele in Teilzeit arbeiten möchten. Die als Argument angeführten langen Wartezeiten bei Fachärzten hätten überdies nichts mit Ärztemangel zu tun, sondern ganz andere Ursachen.

Wolfgang Roth-Greiner (FDP) kann den Antrag zwar im Kern nachvollziehen angesichts der misslichen Situation in Folge einer falschen Gesundheitspolitik. Der Kreis wäre damit aber überfordert. Der Schlüssel, die Situation nachhaltig zu verbessern, liege bei Land und Bund.

Für Gesundheitsdezernent Michael Laßmann wäre es nicht sinnvoll, zur gesetzlich vorgegebenen eine parallele Struktur aufzubauen. Er verwies auf die Forderungskatalog des Landkreistages an Land und Bund, hinter den sich der Kreis Lörrach laut Beschlussempfehlung an den Kreistag stellen soll. Landrätin Marion Dammann bezweifelt, dass der Kreis der richtige Adressat ist: „Wir können nicht festlegen, was wo mit welchen Ärzten entstehen soll.“ Gemeinde zu fördern, die eigene Konzepte erstellen, ist für sie der richtige Weg. Zudem gelte es, im neuen Kreistag zu überlegen, was der Landkreis etwa in der Telemedizin in eigener Verantwortung anstoßen kann, um dauerhaft eine guter Versorgung zu sichern.