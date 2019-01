von Thomas Loisl Mink

Lörrach – „Alle vier Kliniken des Landkreises präsentieren sich hier an einem Standort, sozusagen als Vorübung für das Zentralklinikum“, sagte Landrätin Marion Dammann. Am Sonntagnachmittag haben die drei Kreiskliniken in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim sowie das Lörracher St. Elisabethenkrankenhaus zu „Medizin im Gespräch“ eingeladen. Zum fünften Mal fand die Hausmesse statt, und die Resonanz war enorm.

Wenn man als Patient herkommt, ist das oft mit Unsicherheit, mit Befürchtungen oder sogar Ängsten verbunden, sagte die Landrätin. Die Hausmesse bietet die Gelegenheit, sich in Ruhe umzuschauen und kennenzulernen, welche Möglichkeiten die Kreiskliniken bieten, mit Medizinern ins Gespräch zu kommen, Dinge in Augenschein zu nehmen oder sogar auszuprobieren, um so eventuelle Ängste abzubauen und Verständnis für den Klinikbetrieb zu wecken, sagte Marion Dammann.

Die Veranstaltung bot auch Gelegenheit, Einblick in Bereiche des Krankenhauses zu nehmen, die normalerweise nicht zugänglich sind, zum Beispiel das hauseigene Labor. „Bis zu 70 Prozent aller Diagnosen machen wir hier selbst“, stellt Laborleiterin Roswitha Skendaj fest. Das Labor ist ein Bereich, von dem der Patient gar nichts mitbekommt, der aber ebenfalls an jedem Tag des Jahres rund um die Uhr besetzt ist. Hier hat die Klinikfusion bereits 2003 stattgefunden. Das Labor im Kreiskrankenhaus Lörrach ist für alle vier Kliniken des Landkreises zuständig. Die Proben werden mit speziellen Fahrten transportiert, wenn es eilig ist auch mal mit dem Taxi, erklärt Roswitha Skendaj. Etwa 1,5 Millionen Analysen im Jahr machen die Mitarbeiter hier, zwischen 800 und 1000 Einzelproben erreichen das Labor jeden Tag. Das Labor ist mit moderner Technik ausgestattet, und alle wichtigen Geräte sind doppelt vorhanden, falls eines ausfällt und weil die Geräte regelmäßig zur Wartung abgeschaltet werden müssen. Weil Lörrach in der äußersten Ecke des Landes liegt, hat das Krankenhaus auch sein eigenes Blutdepot, was bei anderen Krankenhäusern nicht unbedingt üblich ist.

Einblicke in Bereiche, die sonst unzugänglich sind

Und auch das hat nicht jedes Krankenhauslabor: eine eigene, mit zusätzlichen Sicherheitsanforderungen versehene Abteilung für Mikrobiologie. Für die Diagnostik und zur Frage, welche Behandlung notwendig ist, werden hier Keime gezüchtet. Roswitha Skendaj zerstreut die Ängste davor. „Unsere Haut und unser Körper sind voller Keime, ohne die könnten wir gar nicht leben.“ Sie hält auch nichts von übertriebenem Desinfizieren im privaten Haushalt, weil eine keimreduzierte Umwelt das Immunsystem schwächt. Krank wird man, wenn Keime an den falschen Ort im Körper gelangen.

Die Besucher können auch zuschauen, wie eine Notaufnahme funktioniert, natürlich mit einer Puppe statt eines echten Patienten, und sie können verschiedene Dinge selbst ausprobieren, etwa Knochen zu schrauben oder eine Wunde zu nähen. Außerdem kann man einen Blick ins künftige Zentralklinikum werfen – mit einem Video der Architekten, das den Gebäudekomplex von außen, von innen und auf allen Ebenen zeigt.

Armin Müller, Geschäftsführer der Kreiskliniken, weist auf die hervorragende Leistung der 2000 Mitarbeiter hin, die den Klinikbetrieb tagtäglich 24 Stunden lang am Laufen halten. Kliniken, sagt er, kommen häufig nur mit negativen Schlagzeilen in die Medien. Auch deswegen geht man mit der Hausmesse in die Offensive und bietet die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild vom Klinikbetrieb zu machen. Auch deswegen, weil die Kliniken auf Personal angewiesen sind. „Wir brauchen ein gesellschaftliches Klima, in dem es honoriert wird, hier arbeiten zu wollen“, stellt Müller fest.