von Lukas Müller

Lörrach – Die Kurzfilmreihe „Augen Auf!“ des Schliengener Produktionslabels „sehnseits“ hatte am Freitag ihre Premiere im Free Cinema. Bis zum Start wurde noch gewerkelt, gemacht und getan. „Wir starten fünf bis zehn Minuten später, wir versuchen gerade noch, den Beamer geradezurücken“, vertröstete Nicolai Raab, der 21-jährige Gründer von sehnseits, mit einem breiten Grinsen die Gäste.

Freunde und Familie, an den Filmen Beteiligte, aber auch interessierte Gäste hatten sich zu der für das Free Cinema ungewöhnlichen Zeit um 18 Uhr im Kinosaal eingefunden. Vier eigenproduzierte Kurzfilme wurden dem Publikum präsentiert. Auf künstlerische Art und Weise und mit einer subversiven Form der Inhaltsvermittlung stellen sie ein breites Spektrum an gesellschaftlich relevanten Themen dar. So handelt „Weiß“ von dem sehnsüchtigen, jugendlichen Gedanken der ersten, großen Liebe und spielt zwischen Realität und Fiktion. Oder wie der Untertitel bereits verrät: (fast) eine Liebesgeschichte. Das Kontrastprogramm folgte sogleich. „Agoraphobia“ thematisiert eine Angststörung, die im Extremfall zu einer kompletten Selbstisolation der Betroffenen führt. Was macht das mit Menschen und wie ändern wir unsere Verhaltensweisen, wenn wir alleine sind? Diesen Fragen versuchten Jung-Filmemacher Raab und sein Team nachzugehen.

Der gebürtige Lörracher übernahm die Produktion und Regie, spielte in den anderen Filmen aber auch Hauptrollen; ein wahrer Alleskönner also. Die Idee zum dritten Film, „Daten.Wir“, sei ihm im Zug gekommen, erzählt er. Die Ausarbeitung der Ideen und die Konzeption erfolgten jedoch stets im Team. Der Film, der mittels einer ominösen Datenbrille eine dystopische Zukunft zeichnet, wurde beim Datenschutzvideowettbewerb in Zürich mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Wenn alle Daten zentral gesammelt und mittels Gesichtserkennung abgerufen werden können, was bleibt dann noch übrig von einer Privatsphäre? Und was bedeutet das für Beziehungen, in welcher der Partner alles über den anderen weiß? Auch der letzte Film, „Farbenlos“, spielt mit einer Frage, die jeder Mensch auf sich übertragen kann: Schätze ich das Leben und das, was ich habe? Transportiert wird diese Frage durch einen blinden Jungen, der nach einer Operation eines Tages sehen kann, jedoch kurze Zeit später entscheiden muss, was ihm dies wert ist. Hervorzuheben ist der Soundtrack des Schliengener Musikers Bernhard Maria Badt, der gemeinsam mit Nicolai Raab quasi ein ganzes Konzert für „Farbenlos“ komponierte. Und somit Raab bei seinem Ziel unterstützte, „einen Film zu machen, der von der Musik getragen wird“, wie er nach der Vorführung erzählte. Alleine wäre keiner der Filme möglich gewesen.

Und so holte Nicolai Raab am Ende alle Beteiligten für einen Ehrenapplaus vor die Leinwand, bevor im Anschluss im Nellie Nashorn nebenan munter über das Gesehene geplaudert wurde.

Die Kurzfilme im Internet:

http://www.sehnseits.de