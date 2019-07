von nn

Weil am Rhein (nn) Der Weiler Förderverein Jugend, Weiterbildung, Wiedereingliederung, besser bekannt als Jugendwerkstatt, befindet sich in Schwierigkeiten. Einerseits wird die Finanzierung der angebotenen handwerklichen Dienstleistungen immer mühsamer, weil die finanzielle Unterstützung durch öffentliche Stellen schwindet. Nun kommt noch hinzu, dass dem Verein viel Geld verloren gegangen ist, weil sich die frühere Geschäftsführerin unkorrekt verhalten haben soll. Das wirft ihr die aktuelle Geschäftsführerin und frühere Vorsitzende des Trägervereins Barbara Sauer vor.

Nach Sauers Angaben hat ihre Vorgängerin sich mehrfach ihr Gehalt selbst erhöht, ohne dafür die Zustimmung des Trägervereins einzuholen. Außerdem soll sie vielfach ihr privates Auto auf Kosten des Vereins betankt und Gelder, die dem Verein zugestanden hätten, nicht in die Vereinskasse eingezahlt haben.

Aufmerksam geworden sind Sauer und die Vereinsführung im Frühsommer des vergangenen Jahres, als die Geschäftsführerin, die seit 2011 für die Jugendwerkstatt in dieser Funktion tätig war, vorübergehend ihre Tätigkeit wegen einer Schwangerschaft nicht ausüben konnte. Die Vereinsvorsitzende Sauer kümmerte sich daraufhin um die Geschäftsführung. Dabei sei ihr und einer Mitarbeiterin aufgefallen, dass die Geschäftsführerin ein deutlich höheres Monatsgehalt bezog, als vereinbart. Bei genaueren Überprüfungen habe man festgestellt, dass das ursprüngliche Gehalt in mehreren Schritten um mittlerweile gut 30 Prozent angehoben worden war.

Gegenüber Sauer bestritt die Geschäftsführerin auf entsprechende Vorhaltungen jedoch, unrichtig gehandelt zu haben. Ihr Vorgehen sei mit dem Verein so abgesprochen gewesen. Dieser Darstellung widerspricht allerdings Sauer ihrerseits wiederum energisch. „Davon war nie die Rede.“

Die im September des vergangenen Jahres anstehende Jahreshauptversammlung habe man daher zum Anlass genommen, um eine sehr genaue Kassenprüfung vorzunehmen. Dabei seien dem Prüfer weitere kleinere und größere Unregelmäßigkeiten wie die Abrechnung privater Benzin- und Autoreifenkäufe zu Lasten des Vereines aufgefallen, so Sauer. Die Geschäftsführerin, die sich zwischenzeitlich im Mutterschutz befand, habe aber erneut alle Vorwürfe bestritten und darauf abgehoben, dass alles mit ihr, Sauer, oder mit der Vollversammlung abgesprochen gewesen sei.

Im Verein reagierte man auf diese Umstände mit einer organisatorischen Veränderung, indem Thomas König den Vereinsvorsitz übernahm und die Vereinsvorsitzende Barbara Sauer auf den Posten der Geschäftsführerin wechselte – zum ursprünglich vereinbarten Gehalt. Außerdem wurde gegenüber der bisherigen Geschäftsführerin eine fristlose Kündigung ausgesprochen. Diese ist allerdings bislang nicht wirksam geworden, weil sich die Frau in Mutterschutz und Erziehungszeit befand und das unter diesen Umständen einzubeziehende Integrationsamt seine Zustimmung zur Kündigung verweigerte.

Für den Verein tickt damit eine Zeitbombe. Da eine fristlose Kündigung eigentlich zeitnah zum Bekanntwerden der zugrundeliegenden Verfehlungen erfolgen sollte, ist derzeit unklar, ob nach dem Ende der Elternzeit eine fristlose Kündigung überhaupt noch möglich sein wird. Sollte aber eine fristgerechte Kündigung nötig werden, würde das für den Verein bedeuten, dass er der früheren Geschäftsführerin wieder ihr Gehalt bis zum regulären Ausscheiden weiterbezahlen müsste. „Das würde uns in der derzeitigen Lage wirtschaftlich fertig machen“, mutmaßt Sauer, da der Verein inzwischen über keinerlei Rücklagen mehr verfüge. Vieles wird also davon abhängen, ob die frühere Geschäftsführerin Anfang August, wenn die Erziehungszeit endet, die fristlose Kündigung akzeptiert, und falls nicht, wie dann das Arbeitsgericht entscheidet.

Der Anwalt der Ex-Geschäftsführerin hat die Einlassungen seiner Mandantin gegenüber dem Verein, wie von Sauer geschildert, bestätigt, konnte darüber hinaus aber keine Erklärungen abgeben. Der Verein hat derweil Anzeige gegen die frühere Geschäftsführerin erstattet, das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft ruht aber derzeit, weil zunächst die arbeitsrechtliche Situation geklärt werden soll. Außerdem behält sich der Verein privatrechtliche Schritte vor, um nach Möglichkeit einen Teil des mutmaßlich veruntreuten Geldes wiederzubekommen – und so die Vereinsarbeit zu stabilisieren.