von tm

Weil am Rhein/Lörrach (tm) 173 Fahrräder soll ein 21-jähriger Mann zwischen März 2017 und November 2018 in den Stadtgebieten von Weil am Rhein und Lörrach gestohlen haben. Wegen 124 Diebstählen, die ihm unzweifelhaft nachzuweisen waren, ist er nun zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Diebstähle hatte er begangen, um seine Drogensucht zu finanzieren.

Es war eine fast endlose Liste von Einzeltaten, die Staatsanwalt Stefan Berg in der Anklage vorlas. Jeden zweiten oder dritten Tag, manchmal auch mehrmals am Tag, hatte der Angeklagte Fahrräder gestohlen. „Das stimmt“, sagte der 21-Jährige. „Ich habe die Fahrräder gestohlen, um Marihuana zu kaufen.“ Der Angeklagte aus Weil am Rhein hat schon mit 13 Jahren angefangen, Marihuana zu rauchen. „Anfangs war das nur gelegentlich, später wöchentlich, dann täglich und irgendwann auch alleine“, erzählte er. Spätestens mit 19 Jahren sei er abhängig gewesen, stellte ein psychiatrischer Gutachter fest. Am Ende habe er täglich fünf Gramm Marihuana geraucht. Im Straßenverkauf kostet das etwa 50 Euro – jeden Tag.

Zur fraglichen Zeit war der Angeklagte, der wegen seines Drogenkonsums nur einen schlechten Hauptschulabschluss geschafft hatte, arbeitslos. So kam er auf die Idee, den Fahrraddiebstahl zum Beruf zu machen. Und weil das lange Zeit problemlos funktionierte, hat er damit immer weiter gemacht. Einige Fahrräder bot er über Facebook zum Verkauf an. „Manche habe ich auch in Basel am Rhein direkt gegen Marihuana eingetauscht“, erzählte er. Für den größten Teil der Räder hatte er jedoch einen festen Abnehmer in Basel. Dieser gab ihm zwischen 50 und 150, auch mal 300 Franken, pro Fahrrad, und verkaufte sie anscheinend gewinnbringend weiter. Gegen den Abnehmer läuft in Basel ein Strafverfahren wegen Hehlerei. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat der deutschen Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Angeklagten gegeben. Bei ihren Ermittlungen gegen den Fahrradhändler hatte sie Chatverläufe sichergestellt, und die Herkunft eines Fahrrads ließ sich nach Weil am Rhein zurückverfolgen. „Wir haben dann geschaut, wo Fahrraddiebstähle angezeigt wurden und das mit den Chatverläufen abgeglichen“, berichtete ein Polizist. So stellte man fest, dass der Angeklagte 123 gestohlene Fahrräder an den Schweizer verkauft hatte.

Bei den späteren Ermittlungen zeigte sich anhand des Facebook-Accounts, dass er noch weitere Velos verkauft hatte. In manchen Fällen waren die Räder unabgeschlossen gewesen, in sehr vielen Fällen hatte er aber die Schlösser geknackt. Irgendwann klingelte er sogar an den Türen von Mehrfamilienhäusern und ging, wenn jemand den Türöffner betätigte, in den Keller, um dort ein Fahrrad zu stehlen. Teilweise hat er die Räder in Weil am Rhein in der Haupt- und Bühlstraße gesammelt, bevor er sie nach Basel brachte. Am 11. Juni 2018 hat der Angeklagte ein 5000 Euro teures Mountainbike am Wieseufer in Riehen mitgenommen. Er wurde vom Zoll kontrolliert, das Rad wurde zurückgegeben. Nach dem Hinweis aus Basel hatte ihn die Polizei endgültig im Visier. Im November 2018 war er von der Polizei observiert und am 8. November auf frischer Tat verhaftet worden. „Er hat geweint und sofort alles zugegeben“, so der Polizist. Der Mann hatte einmal im Rausch mit einem anderen in Basel einen Raub begangen und sich selbst angezeigt. Sonst waren kleine Diebstähle und Drogenerwerb im Vorstrafenregister.

Wie schon bei der Polizei, ging man vor Gericht akribisch die Liste der 173 Diebstähle durch, die der Angeklagte zugab. Nicht an alle erinnerte er sich, und weil manche nicht zweifelsfrei zugeordnet werden konnten, stellte das Gericht 49 Fälle ein. Bis zum 20. März war der 21-Jährige in Untersuchungshaft, direkt anschließend kam er in eine stationäre Drogentherapie. Inzwischen, sagte er, könne er ohne Drogen leben und habe einen Ausbildungsplatz in Aussicht. Die Suchtgefahr sei nicht gebannt, aber er sei auf einem guten Weg, so der Psychiater.

„Nach dem Lesen der Anklageschrift habe ich mich gefragt, ob es in Lörrach überhaupt noch Fahrräder gibt“, meinte Berg. Er habe sich vorgenommen, nicht weniger als drei Jahre Jugendstrafe zu beantragen. Doch wegen der positiven Entwicklung des Angeklagten beantragte er zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung. Diesem Antrag schloss sich Verteidigerin Annette Scharfenberg an.

Das Jugendschöffengericht folgte den Anträgen und stellte fest, dass die Diebstähle aufgrund der Drogenabhängigkeit begangen wurden. Es verhängte daher auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, setzte diese aber zur Bewährung aus. Der Angeklagte muss sich drei Jahre lang bewähren, er bekommt einen Bewährungshelfer, muss die Aufnahme einer Ausbildung und die ambulante Fortsetzung der Therapie nachweisen und durch Urinkontrollen beweisen, dass er keine Drogen mehr nimmt. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung eines Wertersatzes von 13 000 Euro an.