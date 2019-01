von Daniel Gramespacher

Lörrach – Das Jobcenter Landkreis Lörrach hat seine Ziele, die es sich für 2018 gesteckt hatte, erreicht. Die Zahl der Leistungsbezieher nimmt ab. Bei wichtigen Kennzahlen ist der Kreis Lörrach überdurchschnittlich gut.

Ohne die Flüchtlinge wären die Werte sogar noch besser. Für 2019 haben sich die Verantwortlichen einiges vorgenommen, um Langzeitarbeitslose in Ausbildung und Arbeit zu bringen. So lässt sich der Jahresbericht des Jobcenters zusammenfassen, der im Sozialausschuss des Kreistags vorgestellt wurde.

Weniger Bedarfsgemeinschaften

Im Dezember betreute das Jobcenter 8355 Menschen, die Regelleistungen beziehen, 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Diese lebten in 4422 Bedarfsgemeinschaften (BG), 143 oder 3,1 Prozent weniger als im Dezember 2018. Davon sind 5787 Menschen (2017: 6018) erwerbsfähig und 2569 (2017: 2541) nicht erwerbsfähig. Mehr als die Hälfte der BG machen Single-Haushalte aus. Insgesamt ist die Zahl der BG trotz der Zugänge von Flüchtlingen rückläufig. „Wenn zwei oder mehr Kinder im Spiel sind, tun wir uns aber schwerer“, räumte Geschäftsführer Jürgen Kurz am Mittwoch im Ausschuss ein. Vor allem Frauen ließen sich dann kaum in Erwerbstätigkeit bringen. Die vorgenommene Integrationsquote von 27,2 Prozent hat das Jobcenter erreicht, die Prognose (3508) für die Langzeitleistungsbezieher mit 3372 klar übertroffen. Weit besser als erwartet lief die Integration im Bereich Asyl/Flucht. Die rund drei Millionen Euro, die im Haushalt für die Integration zur Verfügung standen, wurden vor allem für berufliche Weiterbildungen und Maßnahmen der beruflichen Eingliederung eingesetzt.

Herkunftsländer recht stabil

Die Zahl aller erwerbsfähigen Leistungsbezieher geht in der Tendenz klar nach unten; im September – neuere Zahlen liegen nicht vor – waren es noch 5879. Auch Im Bereich Asyl/Flucht geht die Kurve nach einem Höhepunkt im Juli mit 1180 langsam nach unten. Bezüglich der Herkunftsländer der Erwerbsfähigen ergaben sich 2018 kaum Veränderungen. Die Zahl der Leistungsbezieher aus nicht EU-Staaten in Europa liege relativ stabil bei rund 700, erläuterte Kurz.

Gute Werte im Kreisvergleich

Die Kurve der Langzeitbezieher mit Fluchthintergrund stieg 2018 deutlich an. Wie Kurz erklärt, hat das einen einfachen Grund. Bis Integrations-, Sprach- und Qualifizierungskurse abgeschlossen sind, vergehen meist mehr als 21 Monate. Gut steht das Lörracher Jobcenter auch im landesweiten Vergleich da: Die SGB-Quote (4,6 Prozent) liegt unter dem Schnitt von 5,0, ebenso die Quote der erwerbsfähigen Leistungsbezieher mit 3,9 gegenüber 4,2 Prozent. Während sich bei Menschen ohne Fluchthintergrund die Leistungen zum Lebensunterhalt und die Kosten der Unterkunft und Heizung angeglichen haben, überwiege bei Flüchtlingen der Lebensunterhalt, berichtete Muser.

Sie hatte einige Beispiele parat, wie die Sozialhilfe von Haushaltsgröße und Kinderanteil abhängt. So bekommt ein Single inklusive Unterkunft und Heizung in der Regel 816 Euro, ein Paar ohne Kinder 1301 Euro, eine Alleinerziehende mit zweijährigem Kind 1359 Euro, eine Familie mit zwei Kindern unter sechs Jahren 1960 Euro. Eine Allerziehende mit drei Kindern (drei, sieben und 14 Jahre) erhält 2151 Euro und eine Familie mit drei Kindern (neun, 15 und 18 Jahre) sogar 2495 Euro. Ein Nettoeinkommen dieser Höhe erziele eine Familie mit nur einem Erwerbseinkommen nicht ohne Weiteres, merkte die Leiterin des Bereichs Leistung im Jobcenter an. Die meisten alleinerziehenden Harz-IV-Empfänger leben in den großen Städten Lörrach, Weil am Rhein und Rheinfelden. Etliche Gemeinden des Oberen Wiesentals, aber auch des Kandertals sowie Inzlingen tauchen in dieser Statistik gar nicht auf.

Ausblick

Michael Rimkus, Leiter des Bereichs Markt und Integration, benannte die Schwerpunkte für 2019: Die Zahl der Langzeitbezieher soll nicht übermäßig, um maximal 4,5 Prozent steigen; Menschen mit Fluchthintergrund sollen nach Sprachkurs und Qualifizierung, wo nötig, schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden; Jugendliche unter 25 Jahren sollen vorrangig in Qualifizierung und Ausbildung gebracht werden.

Schließlich bleiben Familien im Blick, um für Kinder Vorbilder zu schaffen, dass Arbeit normal ist. Erreichen will das Jobcenter diese Ziele mit abgestimmten Angeboten für jede Personengruppe, einer ganzheitlichen Betreuung, indem auch Jugendliche aufgesucht werden, die bisher nicht gemeldet sind und indem nachhaltige Qualifizierung und Fortbildung Vorrang hat vor schneller Integration, zudem mit wohnortnahen Angeboten, neben Lörrach auch in Schopfheim, Rheinfelden und Weil am Rhein, sowie über die Fördermöglichkeiten, die sich durch das Teilhabechancengesetz ergeben.

Politische Bewertung

Von den Ausschussmitgliedern gab es durchweg Lob: Für Diana Stöcker (CDU) ist die Entwicklung, die der guten wirtschaftlichen Lage und der guten Arbeit des Jobcenters zu verdanken sei, sehr erfreulich. Jörg Lutz (SPD) fand die Zahlen beeindruckend. Nicht locker lassen dürfe man beim Spracherwerb als entscheidendem Faktor für Integration. Gunter Halter (Freie Wähler) liegt vor allem die Gruppe der unter 25-Jährigen am Herzen.