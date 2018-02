Kreis Lörrach Im Kreis Lörrach leiden immer mehr Menschen an Laktoseintoleranz

Laktoseintoleranz und Glutenunverträglichkeit sind im Landkreis Lörrach auf dem Vormarsch. Das ergibt eine aktuelle Auswertung der AOK Hochrhein-Bodensee.

2016 zählte die Krankenkasse 337 Versicherte mit einer Unverträglichkeit von Milch und Milchprodukten. 2012 waren es noch 225 Fälle – eine Steigerung um 7,6 Prozent in fünf Jahren. Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen. Während 2012 noch 38 Versicherte wegen Glutenunverträglichkeit zum Arzt gingen, waren es 2016 bereits 66 – ein Plus von mehr als 14 Prozent. Auch hier sind überwiegend Frauen die Leidtragenden.

„Der Anstieg der Fallzahlen hat möglicherweise auch damit zu tun, dass Betroffene, aber auch Ärzte sensibler für das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten geworden sind“, glaubt Tanja Demel, Ernährungsberaterin im AOK-Gesundheitszentrum in Lörrach. Daher würden Erkrankungen inzwischen schneller erkannt. „Anzeichen für Laktoseintoleranz sind unter anderem ein aufgeblähter Bauch, Völlegefühl, Unterbauchschmerzen, Durchfall bis hin zu Übelkeit oder Erbrechen und manchmal auch Verstopfung“, erklärt die Ernährungsexpertin. „Die Beschwerden treten auf kurz, nachdem Betroffene Milch oder Milchprodukte zu sich genommen haben.“

Welche Laktosemenge Beschwerden auslösen kann, sei von Person zu Person unterschiedlich und müsse individuell ausprobiert werden. Eine primäre, also angeborene Laktoseintoleranz könne nicht geheilt werden. „Wer aber seine Ernährung anpasst, kann beschwerdefrei leben“, führt die Ernährungsberaterin aus. Wichtig sei aber, immer auf eine ausreichende Dosis Kalzium zu achten. Beispielsweise mit laktosefreien Milchprodukten und grünen Gemüsen wie Grünkohl und Brokkoli könne das sichergestellt werden.

Niedriger sind die Fallzahlen bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit Zöliakie, also die Unverträglichkeit von Gluten. Die Zöliakie ist eine chronische Erkrankung des Dünndarms, die auf einer Überempfindlichkeit der Darmschleimhaut gegenüber Gluten beruht. Gluten ist ein Eiweiß, das in vielen Getreidesorten vorkommt, beispielsweise in Weizen, Dinkel und Roggen. Die Glutenunverträglichkeit bestehe in der Regel lebenslang, sagt Demel. „Mit glutenfreien Produkten ist die Zöliakie in den Griff zu bekommen und eine beschwerdefreie Ernährung möglich.“

Die Palette an laktose- und glutenfreien Produkten habe in den vergangenen Jahren immens zugenommen. Für die Betroffenen sei das eine große Erleichterung. „Jedoch erweckt der Hersteller oft den Eindruck, dass diese Produkte generell gesünder sind, so dass auch immer mehr gesunde Menschen zu diesen Produkten greifen“, meint Tanja Demel. „Dies ist völlig unnötig: Wer keine Unverträglichkeit hat, benötigt keine Spezialprodukte und schont auch seinen Geldbeutel.“