von Daniel Gramespacher

Jeder Dritte leidet laut Robert-Koch-Institut mindestens einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung. Damit gehören seelische Erkrankungen zu den häufigsten Krankheiten in Deutschland. Die Gesundheitswochen im Vorfeld der neunten Kommunalen Gesundheitskonferenz des Landkreises Lörrach am 29. Juni widmen sich darum erneut mit zahlreichen Veranstaltungen der psychischen Gesundheit – als einer zentralen Voraussetzung für Lebensqualität und soziale Teilhabe.

Wochenprogramm

Fachvorträge zum Thema psychische Gesundheit bietet am Montag, 24. Juni, 17 bis 18 Uhr, die AOK-Gesundheitskasse mit „Lebe Balance – Ihr Programm für psychische Gesundheit“ im Gesundheitszentrum am Meeraner Markt Lörrach bei freiem Eintritt (Anmeldung bis 21. Juni unter Telefon 07751/87 83 00) und am Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr, die Rosenapotheke in Rheinfelden (Oberrheinplatz 2) mit „Sehnsucht nach Resonanz“ mit der Psychotherapeutin Irmtraud Tarr (Kartenverkauf Buchhandlung Merkel und Rosenapotheke Rheinfelden) an.

25. Juni (www.vhs-weil-am-rhein.de) erhalten die Teilnehmer neben Wissenswertem auch direkt praktische Übungen vermittelt.

27. Juni, von 16 bis 18 Uhr ihre Arbeit vor. Am „Tag der offenen Tür“ können interessierte Bürgerinnen und Bürger die Tagesstätte Haus Sonnenschein des Diakonischen Werkes (Haagener Straße 27, Lörrach) von 12.30 bis 15.30 Uhr kennenlernen. In Steinen-Weitenau auf dem Schillighof endet im Rahmen des Inklusionsnachmittags „Rock am Bruch“ das Programm mit der Darbietung der Trommelwirbler der Tagesstätte Offener Treff aus Schopfheim von

15 bis 17 Uhr.

Gesundheitskonferenz

Wie wichtig das Thema der Prävention von psychischen Erkrankungen ist, wurde bei der Gesundheitskonferenz 2018 deutlich. In diesem Jahr steht nun die Versorgung von psychisch kranken Menschen im Landkreis Lörrach im Mittelpunkt der öffentlichen Plenumssitzung am Samstag, 29. Juni, 9 bis

12 Uhr, im Landratsamt. Stefan Walzer, Geschäftsführer der Beratungsagentur Market Access & Pricing Strategie mit Sitz in Weil am Rhein, stellt hierzu die „Machbarkeitsstudie zur Einführung einer Modellregion für eine verbesserte gemeindenahe ambulante Versorgung psychisch Kranker im Landkreis Lörrach“ vor.

Die Arbeitsgruppen präsentieren anschließend ihre Arbeit aus dem vergangenen Jahr, die auch Schnittstellen zum Thema „Psychische Gesundheit“ aufweist. So stellt die Arbeitsgruppe „Gesund aufwachsen“ die Förderanträge zur Projektmittelausschreibung zum Thema „Resilienz“ vor. Mithilfe dieser Förderung sollen Leuchtturmprojekte im Landkreis unterstützt werden, die Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein stärken, um auch mit schwierigen Situationen und Problemen souverän umgehen zu können. Weitere Förderanträge zielen auf „Bewegungsangebote im Freien“ und „Aktivierende Hausbesuche“ ab. Schließlich gibt es aktuelle Informationen zur Nachwuchsoffensive Hausärzte und die Inhalte der Diabetespräventionswochen zum Weltdiabetestag am 11. November werden vorgestellt.

Anmeldung zur Konferenz per E-Mail (natalie.zuflucht@loerrach-landkreis.de) Detaillierte Programm unter (www.loerrach-landkreis.de/gesundheitskonferenz).