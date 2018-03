Das Landratsamt erhöht die Gebühren für die kommunalen Dienstleistungen. Die Landrätin verteidigt die Linie in Baurechtsangelegenheiten.

Verbrauchsgüter des täglichen Lebens werden selten billiger. Das gilt auch für kommunale Dienstleistungen oder die Ausleihe von Geräten aus kreiseigenen Institutionen wie dem Kreismedienzentrum.

Infolge dieser Entwicklung hat das Landratsamt die Gebühren für den kommunalen Teil seiner Aufgaben überprüft, neu berechnet und zum Teil erhöht. Leitlinie dieses Prozesses sei es gewesen, Kostendeckung zu erreichen, erläuterte Finanzdezernent Alexander Willi im Verwaltungsausschuss des Kreistags. Indes gibt es auch Ausnahmen – vor allem im Bereich Bildung und Ausbildung.

Das Spektrum der allgemeinen Gebühr für die kommunalen Aufgaben des Landratsamtes ist sehr breit. Es bewegt sich in einem Korridor zwischen zehn und 10 000 Euro, ohne dass die Satzung konkretisiert, was genau welche Leistung kostet.

Diese geringe Transparenz war denn auch ein Kritikpunkt, den nicht zuletzt die CDU vorbrachte. Allerdings sei diese allgemeine Gebühr ohnehin nur eine präventive Größe, die in der Verwaltungspraxis höchst selten benutzt werde, teilte die Pressestelle des Landratsamtes auf Anfrage der BZ nach der Sitzung mit. Häufiger genutzte Dienstleistungen wie Ausfertigungen aus Akten bewegen sich denn auch in einem überschaubaren Kostenrahmen zwischen fünf und 150 Euro, Fotokopien liegen bei einem Euro.

Grundsätzlich trägt der Ausschuss die Linie, die zum Teil deutliche Anhebungen bedeutet (Info) mit. Tatsächlich sehe er eine „Notwendigkeit Dienstleistungen entsprechend der Anforderung in Rechnung zu stellen“, befand etwa Klaus Eberhardt für die SPD.

Kostendeckung sei ein legitimes Ziel, betonte auch Margarete Kurfeß für die Grünen. Wolfgang Roth-Greiner (FDP) hält es ebenfalls für „völlig okay“, Gebühren und bestimmten Intervallen zu überprüfen und bei Bedarf „moderat anzupassen“. Einzig im Bildungsbereich vertreten Fraktionen, aber auch die Verwaltung eine andere Linie. Dort könne es keine kostendeckenden Gebühren geben, lauteten die übereinstimmenden Kommentare aus Reihen von CDU, SPD und der Grünen. Entsprechend sollen die Semestergebühren für die Fachschule für Technik beziehungsweise die für Organisation und Führung auf dem bisherigen Niveau gehalten werden. Diese betragen damit weiter 490 (Techniker) beziehungsweise 215 Euro. Kostendeckende Beträge lägen dagegen bei 920 respektive 290 Euro. Der Verwaltungsausschuss hat diese Deckelung einstimmig befürwortet.

Kritik gab es indes an den Gebühren in einzelnen Bereichen des Baurechtes. Wenn die Befreiung von Auflagen eines Bebauungsplanes teurer werde als die eigentliche Baugenehmigung, müsse das überprüft werden und die Gebühr gegebenenfalls gedeckelt werden, forderte Martin Bühler für die Freien Wähler. Schließlich beträfen solche Fälle nicht zuletzt bauwillige junge Familien, die zum Beispiel auf einem elterlichen Grundstück ein eigenes Haus anbauen wollten. Gebühren und Aufwand stünden in diesen Fällen oft in keinem Verhältnis, monierte auch der Schopfheimer SPD-Kreisrat Artur Cremans anhand eines Beispiels aus seinem Wahlkreis, das inzwischen die Verwaltungsgerichte beschäftigt – zumal die städtische, in dem Fall also die Schopfheimer Bauverwaltung, den Fall bereits „qualifiziert geprüft“ habe. Insofern sei eine Gebühr von rund 9000 Euro „nicht gerecht“, so Cremans.

Eine Bewertung, der Landrätin Marion Dammann ungewohnt energisch entgegentrat. Zum einen falle das Baurecht an der Stelle nicht in den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung; vielmehr werde das Landratsamt in der Sache als staatliche Behörde und als untere Landesverwaltung tätig. Aber auch da sei klar geregelt, dass Gebühren für Ausnahmen und Befreiungen zwar deutlich höher seien, dass diese aber nicht willkürlich über den Daumen festgelegt würden, sondern auf einer nachvollziehbaren Basis berechnet. Insofern sei dieser Fall „völlig normal“ und das Landratsamt sehe der juristischen Klärung gelassen entgegen. Schließlich habe das Landratsamt in dem Bereich seit 2013 keine Klage verloren, und das gelte sowohl für inhaltliche Aspekte wie auch für Gebühren.

Die Gebührensatzung des Kreises unterscheidet zwischen allgemeinen öffentlichen Leistungen und Benutzungsgebühren. Letztere fallen unter anderen an für Schätzungen und Gutachten in der Landwirtschaft. Diese werden künftig mit 56,80 Euro pro Stunde berechnet statt mit 49 wie bisher. Auch Leihgeräte aus dem Kreismedienzentrum fallen in die Kategorie und werden ebenfalls teurer: Hier steigt die Tagespauschale von zehn auf 20 Euro. Als allgemeine Leistungen gelten Fotokopien, alle Arten von Anträgen, die Zurückweisung oder Zurücknahme von Rechtsbehelfen, die Erteilung von Befreiungen, Beratungen, Gutachten und Schätzungen und das Versenden von Akten.

Das Gros davon wird auf Basis einer Zeitgebühr mit Sätzen zwischen 44,50 und 79,20 Euro pro Stunde abgerechnet. Bisher lagen diese zwischen 38 und 65 Euro. Es wird also auch hier teurer.