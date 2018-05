Kultur Galerie am Brühl im Wiesental: Vier Künstler transportieren die Liebeslyrik Salomos in die Moderne

Galerie am Brühl im Wiesental: Vier Künstler transportieren die Liebeslyrik Salomos in die Moderne

Liebeslyrik Salomos aus der Bibel regt Künstler zu vielfältigen der Interpretationen an. Vier Künstler haben sich der Idee gestellt, den illustrativen Text aus dem Kanon des Alten Testaments für die heutige Zeit umzusetzen und zeigen ihre Werke in der Galerie am Brühl im Wiesental.

Am ehesten kennt man die schwebenden Paare und Tiere im Paradies eines Marc Chagall. Das biblische „Hohelied der Liebe“ inspiriert seit jeher die Künstler zu kreativen Umsetzungen dieser sehr alten Sammlung an Liebesliedern. Bei dem uralten Thema könnte man sich sinnliche, erotische Darstellungen, glutvolle Liebesdialoge vorstellen – schließlich singt das Hohelied der Liebe von der lieblichen Braut Sulamith und der angestrebten Vereinigung von Mann und Frau.

In der Jubiläumsausstellung im 30. Jahr der Galerie am Brühl in Zell-Gresgen sieht man, dass die poetische Kraft des Hohelieds die Künstler eher zu Allegorien, typologischen Darstellungen oder symbolhaften Bildsprachen zu diesem religiösen Thema animiert. Vier Künstler stellen sich der Idee, den illustrativen Text aus dem Kanon des Alten Testaments für die heutige Zeit umzusetzen. Sie beziehen dabei Natur, Sinnlichkeit und Geist beim bildhaften Beschreiben der Szenen aus diesem „schönsten Liebesgedicht der Welt“ (Goethe) ein. Das Liebeslied, das eine vergessene Bildersprache aus Gleichnissen und Metaphern hat, „erklingt“ in Bildern, Schriftzeichen und Skulpturen, ganz unterschiedlichen Genres, Techniken und Handschriften.

Die Initiatorin des Kunstprojekts, Christina Simon aus Weißenfels, hat antikisierende Farblinoldrucke mitgebracht, deren Bildzitate auf orientalische Bildräume und mythologische Geschichten verweisen und das Liebespaar durch unterschiedliche Landschaften und Stadtszenen führen. Die Malerin, Keramikerin und Galeristin Liesa Trefzer zeigt erdhafte Körper innig verschlungener Leiber in Ton, bei denen man an die erotische Dichtung denken muss: „Schön bist du, meine Liebe“. Interessant zu lesen sind ihre Keramikbildtafeln, die wie aufgeschlagene offene Bücher aussehen und in die Zitate aus dem Hohelied eingeschrieben sind.

Von der kürzlich verstorbenen finnischen Malerin und Volkskundlerin Helena Rytkönen stammen die mystisch raunenden kleinen Quadrate mit subtilen Zeichen und Chiffren. In zwei Schriftbildern hat Rytkönen das „hohe Lied“ mit skripturalen Elementen in ihrer Muttersprache übersetzt. Grafische Arbeiten in Schwarz-Weiß mit feinen Körperlinien steuert Peter Rogge bei, der das duale Prinzip auch in figürlichen Porzellanskulpturen eines liegenden Paar anwendet. So fügen sich verschiedene Kunstformen, Malerei, Keramik, Grafik und Schrift zu einem harmonischen Ganzen zusammen – was der Galerie im Kleinen Wiesental schon immer ein Anliegen war.

Die Ausstellung dauert bis 8. April, geöffnet Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr.