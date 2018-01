Totnau Flixbus prüft Halt in Todtnau

Der Fernbusanbieter Flixbus beantragt bei der Stadtverwaltung Start und Ziel einer neuen Linie am Busbahnhof in Todtnau.

Fernbusse der Marke Flixbus könnten ab April vom Todtnauer Busbahnhof in Richtung Berlin starten. Das Unternehmen aus München beantragt derzeit bei der Stadtverwaltung eine Genehmigung für den neuen Halt.

Laut Hugo Keller vom Todtnauer Hauptamt könnten ab 26. April Flixbusse in Todtnau starten. Die wäre der Auftakt für eine neue Route über Feldberg, Titisee und Freiburg nach Berlin. Der große Busbahnhof in Todtnau bietet den grünen Fernbussen genug Platz, und für die Bewohner des Oberen Wiesentals wäre der Anschluss ans Flixbus-Netz, das ganz Europa durchzieht, sehr praktisch.

Denn bislang müssen Nutzer des öffentlichen Verkehrs noch den Zug über Lörrach und Basel (Badischer Bahnhof) nehmen, um über Freiburg in Richtung Norden zu fahren. Das ist ein gehöriger Umweg im Vergleich zur Fahrt über die Berge nach Freiburg. Bei Flixbus bestätigt man Überlegungen für eine neue Buslinie mit Start und Ziel in Todtnau. „In diesem Jahr werden im deutschsprachigen Raum rund 140 neue Halte an das grüne Streckennetz von Flixbus angebunden“, sagt Pressesprecher David Krebs von der FlixMobility GmbH in München. Unter den ländlichen Regionen stehe auch ein Halt für die Stadt Todtnau zur Diskussion. „Derzeit finden für die Netzerweiterung für das Jahr 2018 noch die finalen Planungen statt.“

Erst wenn sie abgeschlossen sind und alle behördlichen Genehmigungen vorliegen, könne das Unternehmen über den Projektstart und weitere Einzelheiten informieren. Schon heute können Fahrgäste in Titisee am Badeparadies per Flixbus nach München fahren. Die vierstündige Fahrt in die bayerische Landeshauptstadt kostet beispielsweise am kommenden Donnerstag zwischen 15 Euro und 17,90 Euro pro Person – im Vergleich zur Bahn ein sehr guter Preis bei kurzer Fahrt.

Anderes Beispiel: Eine Fahrt vom Freiburger Hauptbahnhof mit Flixbus nach Berlin kostet am Donnerstag zwischen 28 und 43 Euro. Die Fahrt dauert im günstigsten Fall zehneinhalb Stunden, mit Umsteigen 13 oder mehr – in diesem Fall rast der ICE mit nur sechseinhalb Stunden Fahrtdauer den grünen Bussen regelrecht davon. Bei jungen Leuten ist Flixbus trotzdem beliebt wegen seiner Preise.