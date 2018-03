Maulburg Fahrgast flüchtet aus Taxi ohne zu bezahlen

Eine unschöne Erfahrung machte in der Nacht zum Samstag, gegen 03.30 Uhr, ein Taxifahrer, welcher einen Fahrgast von Lörrach nach Maulburg befördert hatte.

In Maulburg angekommen wollte der Fahrgast zunächst noch in einer Tankstelle etwas einkaufen, was ihm auch ermöglicht wurde. Von diesem Einkauf kehrte er jedoch nicht mehr zurück, so dass der Taxifahrer auf dem Beförderungspreis von 45,50 Euro sitzen blieb.

Der Fahrgast wird beschrieben als ca. 25 - 30 Jahre alten Mann, etwa 175 cm groß, mit blonden Haaren. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt, bzw. zum Fahrgast, machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, zu melden.