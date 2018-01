vor 24 Minuten Verena Wehrle Schönenberg Ewald Ruch wird in Schönenberg Bürgermeister, ohne kandidiert zu haben

Eine sogenannte wilde Wahl gab es in der Gemeinde Schönenberg am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl. Ewald Ruch erhielt mit 113 Stimmen 54,1 Prozent der gültigen Stimmen und damit die notwendige absolute Mehrheit. Und das Wichtigste: Er nahm die Wahl an.