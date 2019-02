von Barbara Ruda

Lörrach (rud) Seit Montag ist ein Elektrobus der SWEG drei Wochen lang probeweise im Einsatz – und zwar nacheinander auf allen Stadtverkehrslinien in Lörrach.

In dieser Woche befährt er vormittags die Linie 9, ab Anfang kommender Woche die Linie 8, und dann während der Fasnacht die Linie 7. Wie Monika Neuhöfer-Avdic gestern bei der Vorstellung des Fahrzeugs auf dem Busbahnhof erklärte, wolle die Stadt gemeinsam mit ihren Partnern den Stadtbusverkehr sukzessive auf emissionsfreie Busse umstellen. Sie erinnerte an ihre Antrittsrede als Bürgermeisterin im April 2018, als sie genau das schon als Ziel formuliert hatte. Neben der Emissionsfreiheit hat der getestete E-Bus, Modell Solaris Urbino 12 electric, den Vorteil, relativ geräuschlos zu fahren. Das Surren hört man im Straßenverkehr überhaupt nicht, wie gestern verblüfft festgestellt wurde. Als nämlich der Fahrer Valeri Friesen gebeten wurde, den Motor anzulassen, stellte Stephan Wisser, der Leiter des SWEG-Fachbereichs Fahrzeugtechnik und Buswerkstätten fest: „Der Bus befindet sich aktuell im Betriebsmodus, der Fahrer muss nur noch Gas geben.“ Bei der Stadt geht man deshalb davon aus, dass sich durch den Einsatz von E-Bussen die Akzeptanz der Stadtbusse in der Bevölkerug deutlich erhöhen wird. Wie sich das betriebswirtschaftlich darstellt, müsse man erst herausfinden, erklärte David Konradi, der Leiter des Kraftverkehrs bei der Gesamt-SWEG.

Da die Reichweite des Solaris Urbino 12 electric 150 Kilometer beträgt, bräuchte man im Stadtverkehr doppelt so viele Busse wie im Dieselbetrieb. Das Aufladen dauert eine ganze Nacht. Die Batterien des Busses mit einer Kapazität von jeweils 40 Kilowattstunden verteilen sich auf fünf Pakete im Heck des Busses und vorne auf dem Dach. Insgesamt finden in dem Fahrzeug 70 Passagiere Platz, 30 davon auf Sitzen. Aktuell gebe der Hersteller für den Akku eine Garantielaufzeit von fünf bis sechs Jahren. Bei der Lebensdauer eines Dieselfahrzeugs von zehn bis zwölf Jahren müsse der Akku eines E-Busses einmal gewechselt werden. Die Kosten eines Akkupacks benannte Konradi mit 160 000 Euro. Damit seien sie genauso hoch wie die Kosten für das Fahrzeug. „Ökonomisch sind wir also nocht nicht in dem Bereich, in dem es sich lohnt“, so Arne Lüers von den Stadtwerken Lörrach. „Wir rechnen aber damit, dass die Hersteller schon bald ökonomisch interessante Angebote emissionsfrei angetriebener Stadtbusse machen werden“, gab Monika Neuhöfer-Avcic ihrer Hoffnung Ausdruck. Geplant ist, den SWEG-eigenen Bus zu einem späteren Zeitpunkt erneut und dann für einen längeren Zeitraum nach Lörrach zu holen. Wann die komplette Busflotte elektrisch fahren wird, ist derzeit noch nicht abzuschätzen.