von Boris Burkhardt

Basel (bbu) Der ehemalige Basler Regierungsrat Carlo Conti spricht von einem „urkulturellen Ereignis“: In genau einem Jahr, vom 26. bis 28. Juni 2020, findet in Basel das 31. Eidgenössische Jodlerfest statt, ein Großereignis Schweizer Tradition mit einem Budget von fünf Millionen Franken. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 150000 Zuschauern. Am Mittwoch trafen sich Jodlerinnen und Jodler im Schmiedenhof beim Marktplatz, um sich voller Vorfreude einzustimmen.

Der Nordwestschweizer Jodlerverband (NWSJV) ist einer von fünf Sektionen des Eidgenössischen Jodlerverbands und richtet turnusgemäß alle 15 Jahre das dreijährliche Eidgenössische Jodlerfest aus, bei dem Jodelchöre aus der ganzen Schweiz miteinander wettstreiten und vor Publikum singen. Normalerweise finde es dann im Aargau oder im Solothurnischen statt, sagte Daniel Buser, Mitglied im Organisationskomitee (OK) und Moderator der Pressekonferenz im Schmiedehof mit Jodlerchören, Fahnenschwingern und Älplermagronen. Diesmal habe jedoch Basel diese Ehre erhalten. Das urige Traditionsfest der Schweiz kehrt so nach fast einem Jahrhundert wieder an seinen Ursprungsort zurück: 1924 fand das erste Eidgenössische Jodlerfest in Basel statt, wie Buser in Erinnerung rief, weil nach dem Ersten Weltkrieg viele Schweizer, darunter viele Berner, nach Basel zum Arbeiten bei den SBB oder der Chemie gekommen seien.

20 Jodlerclubs hatte Basel zu Höchstzeiten. Heute gibt es nur noch fünf, derweil die Clubs auf dem Land, vor allem im Berner Oberland und der Innerschweiz ständig wachsen. Aber auch im Baselbiet gibt es noch 20 Jodlerclubs. Carlo Conti begründete sein Engagement als OK-Präsident dann auch mit seiner Sorge über ein Auseinanderdriften von Stadt und Land in der Schweiz. Diese Erfahrung habe er als Politiker gemacht: „Ein urkulturelles Ereignis im Herzen der Industriestadt Basel ist das stärkste Zeichen für die Verbundenheit von Stadt und Land.“

Und im Herzen Basels wird das Jodlerfest auch stattfinden: Erik Julliard, bekannt als Geschäftsführer des Basel Tattoo und nun auch des Jodlerfests, erläuterte den geographischen Umfang: Das große Jodlerdorf mit Verpflegungs- und Verkaufsständen wird auf dem Petersplatz aufgebaut; doch auf allen Plätzen und Gassen des Spalenbergs bis hin zum Leonhardstapfelberg erhoffen sich die Veranstalter eine lebendige „Jodlermeile“. Genüsslich zählte Julliard alle „Berge“ in den Straßennamen auf, um der NWSJV-Präsidentin Karin Niederberger zu demonstrieren, dass Innerschweizer Jodler kein „Heimweh nach Bergen“ haben müssten.

Die Jodlerkonzerte selbst finden in verschiedenen Kirchen in der Großbasler Innenstadt zwischen Paulus- und Elisabethenkirche statt; mit dem Münster ist das OK noch immer in Verhandlung. Die Alphornbläser und Fahnenschwinger, die zu jedem Jodlerfest gehören, werden eher in Turnhallen und im Freien auftreten. Ein großer Auftritt der Chöre ist außerdem auf dem Marktplatz geplant. Neben der Eröffnungs- und Abschlussfeier bildet der große Festumzug über den Marktplatz bis zum Messeplatz den Höhepunkt.

Neben den hauptberuflichen Mitarbeitern der Tattoo-Geschäftsstelle, die diese Aufgabe auch für das Jodlerfest übernehmen, werden für den eigentlichen Anlass ehrenamtliche Helfer gesucht, auch aus der deutschen Nachbarschaft, die Freude haben, an solch einem kulturellen „Jahrhundertereignis“ dabei zu sein. Interessierte können sich unter jodlerfestbasel.ch anmelden.