Lörrach Die Konstante liegt im Wandel

Nach fast 100 Jahren wird aus dem kirchlichen St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach eine Klinik in kommunaler Trägerschaft.

Lörrach – Mit dem Wechsel der Trägerschaft vom Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul zum Landkreis Lörrach ist für das Lörracher St. Elisabethen-Krankenhaus eine Ära zu Ende gegangen. Aus dem kirchlichen Krankenhaus wurde zum Jahreswechsel nach fast 100 Jahren ein kommunales.

Ein bisschen Wehmut schwingt mit. Daraus macht Schwester Anemunda Weh keinen Hehl. Die Ordensfrau arbeitet seit 55 Jahren im Lörracher St. Elisabethen-Krankenhaus. Fast doppelt so lang war ihr Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul Träger des Hauses; seit dem Jahreswechsel ist dies der Landkreis Lörrach – im Vorgriff auf das geplante Zentralklinikum, in dem sich von 2025 an die stationäre Gesundheitsversorgung kreisweit konzentrieren soll.

Vor diesem Hintergrund habe sich die Entscheidung des Ordens angeboten, der mangels Personal ohnehin über kurz oder lang einen anderen Träger hätte suchen müssen. Später wäre es schwieriger geworden, ist die Oberin überzeugt. „Hätte man gewartet, wäre der Zug abgefahren gewesen“, weiß auch Verwaltungsleiterin Heike Roese-Koerner. Für den Orden sei der Entschluss ein riesiger Schritt gewesen, einer mit Weitsicht für die Zukunft von Mitarbeitern und Patienten, sagt sie anerkennend. Die Entscheidung mache den Weg frei für eine ordentliche Planung des neuen 652-Betten-Hauses. Einstweilen ist das „Eli“ ein kommunales Haus mit Ordensschwestern.

Dessen Geschichte beginnt vor mehr als 100 Jahren. Für das im Zuge der Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts wachsende Lörrach war das städtische Spital zu klein geworden. Zusammen mit Adalbert Haller, Stadtpfarrer in St. Bonifatius, richtete der Arzt Arthur Böhler eine chirurgische Privatklinik mit 30 Betten ein, die Böhler’sche Klinik. Am 12. Juli 1913 war Eröffnung. Vom ersten Tag an arbeiteten in dem Haus Vinzentinerinner. Auch während des Ersten Weltkrieges, als das Haus dem Roten Kreuz als Lazarett diente. Es folgte eine auch finanziell schwierige Zeit. 1923 wurde die St. Elisabethenhaus Privatklinik GmbH gegründet mit dem Orden als Mitgesellschafter, der 1925 Gelände dazu kaufte und alleiniger Träger wurde. Drei Jahre später wurde ein großer Neubau eingeweiht und das Krankenhaus mit nun 130 Betten unter das Patronat der heiligen Elisabeth von Thüringen gestellt. Zu Chirurgie und HNO kamen Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Kranken zur Sicherheit vorübergehend in die Realschule nach Schopfheim und ins Kloster Himmelspforte in Wyhlen gebracht.

In den 50er Jahren gab es Pläne, auf dem Gelände des Stadions an der Haagener Straße ein neues „Eli“ zu bauen, weiß Schwester Anemunda. Die Zahl der Patienten wuchs, die Betten reichten nicht mehr. Entlastung brachte der Trakt, der 1977 vis-à-vis des 1928er-Baus bezogen wurde – ein Bettenhaus mit Nasszelle in jedem Zimmer. Weiter unzureichend war die medizinische Ausstattung etwa mit OPs, bis 1986 der neue Funktionsbau mit Kapelle und neuem Eingang fertig war. 1998 wurde das alte Hauptgebäude von Grund auf saniert. Noch vor dem Abschluss kam der Lörracher Weg, für den das „Eli“ für 41 Millionen Euro quasi auf den Kopf gestellt wurde: Seit 2006 sind die Fachabteilungen mit Spezialisierung und Konzentrierung „Eli“ und Kreiskrankenhaus Lörrach neu zugeordnet. „Ein innovatives Vorzeigeprojekt“, sagt Heike Roese-Koerner. Seit 2008 schließlich verfügt das „Eli“ über eine Babyklappe.

Bis heute präge der Glauben des Ordensgründers die Kultur des Hauses, wonach jedem Mensch als Ebenbild Gottes vom Anfang bis zum Ende des Lebens mit Respekt und Ehrfurcht zu begegnen sei, erläutert die Oberin. „Unser Leitbild hängt nicht nur an der Wand, sondern wird gelebt“, ergänzt Heike Roese-Koerner. Sie sieht im vom Europäischen Sozialfonds geförderten Personalentwicklungsprojekt „Wir Zukunft“ der Kreiskliniken eine Plattform und Chance, die Werte und Gedanken des jahrzehntelang kirchlich geführten Krankenhauses einzubringen. Und sie ist zuversichtlich, dass so auch auf lange Sicht, wenn es von 2025 an mit dem Zentralklinikum statt derzeit vier Häusern nur noch ein Krankenhaus im Landkreis Lörrach geben wird, der Geist des „Eli“ weiterlebt.

Zahlen und Daten

600 Mitarbeiter haben 2017 im „Eli“ mit dem Schwerpunkt „Mutter und Kind“ (Gynäkologie/Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin), ergänzt um die Belegabteilungen HNO und Urologie, rund 12 000 Patienten in 239 Betten/Plätzen versorgt. Mit zuletzt 2327 Geburten liegt das Krankenhaus auf Platz neun unter den baden-württembergischen Geburtskliniken. (gra)