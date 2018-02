Kultur Die Ausstellung von Peter Bosshart zeigt Bilder wie aus einem imaginären Film

Der Maler Peter Bosshart gibt in seiner Ausstellung in der Kanderner Galerie Robert Keller dem Betrachter Rätsel auf.

„Unausbleiblich“ ist die Ausstellung von Peter Bosshart in der Galerie Robert Keller in Kandern. Den Titel kann man doppeldeutig lesen, ebenso wie neue Arbeiten, die ortsspezifisch konzipiert sind. Etwa die „Kellertreppe“, eine gemalte schmale Holztreppe, die visuell nach oben weiterführt. Ansonsten ist das Thema des Malers unverkennbar gleich geblieben: Menschen, Dinge in Ausschnitt, Detail und Reduktion, in Vergrößerung und Vereinfachung, bis das Motiv fast nicht mehr kenntlich ist.

Es ist ein Anliegen Bossharts, die Malerei noch einfacher, noch konzentrierter zu machen, immer mehr zu reduzieren. Aber erkennbar sind die Figuren und Gegenstände gleichwohl noch. Der nur in dunklen Umrissen erkennbare Mensch wirkt unbehaust, fast ein Kaspar Hauser im grauen Nichts, und der Hund daneben sieht recht melancholisch aus. Ob der Arm eines Kerzenleuchters, ein Schemel, Strommasten, ein Messgerät, Kniestrümpfe, Krücken, Bananen, ein Streichholz – bei Bosshart herrscht eine Poesie der einfachen Dinge. Das Drumherum, der Bildhintergrund, ist genauso wichtig wie die Form an sich.

Es sind Augenblicke, nur einmal kurz festgehaltene Momente, Verdecktes, Verhülltes, was offengelegt wird, manches wie aus einem imaginären Film, wie flüchtige Erinnerungen einer sichtbaren Welt. Etwa die Lampionblumen, die aus der Erinnerung gemalt sind. Am Eingang begegnet man einer Figur von hinten betrachtet, der Rückenansicht eines Mannes; es bleibt offen, ob dieses großformatige Werk „Streets of London“ ein Selbstbildnis ist. Vieles bleibt rätselhaft bei Bosshart, der in vielen Übermalungen und Schichten vorgeht, wobei sich die Bildmotive beim Arbeiten immer wieder verändern. Man kann den Malprozess nachvollziehen, sieht den Pinselstrich. Noch immer präferiert der Maler zwei bis drei Farben in einem Bild und rechtfertigt dies mit einem Satz von Picasso: Malerei sei das, was zwischen zwei Farben entsteht.

Oft ist bei Bosshart, einem Schüler von Martin Kippenberger, eine Mischung aus Ironie, Skurrilität und bewusster Einfachheit herauszuspüren. Im Gewölbekeller in Kandern läuft zwischen überwinternden Pflanzen das Video „Vogellippen“, auf dem der Künstler mit gespitzten Lippen zwitschert.

dauert bis 25. Februar, geöffnet ist sie Freitag, Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Bei der Finissage am 25. Februar, 16 Uhr, spielt Hans Zimmermann auf der Handharmonika handgeschriebene Melodien von Karl Frieder Schallschmidt