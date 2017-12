Kreis Lörrach/Kreis Waldshut Bertram Paganini (IHK) über den Online-Handel: Eine harte Auseinandersetzung

Weihnachten beschert dem Einzelhandel seit Jahrzehnten hohe Umsätze. Wie sich der wachsende Online-Handel auf den regionalen Einzelhandel und die Innenstädte auswirkt, erklärt Bertram Paganini, Handelsexperte der IHK Hochrhein-Bodensee.

Herr Paganini, welche Rolle spielt der Online-Handel in der Region?

Das ist nicht messbar. Aber es ist kaum zu bestreiten, dass der Online-Handel einen Einfluss hat. Nach dem, was ich aus dem Handel höre, muss auch im aktuellen Weihnachtsgeschäft noch einiges passieren, dass die Zahlen vom vergangenen Jahr erreicht werden. Aber die Gründe dafür sind keineswegs klar. Viele sagen, der Online-Handel spielt eine Rolle, wie genau dieser die Umsatzrückgänge beeinflusst, kann in der Region niemand sagen. Viele stellen zum Beispiel fest, dass die Nachfrage aus der Schweiz nachlässt.

Es gibt doch immer wieder Zahlen, die ein Wachstum des Onlinehandels attestieren.

Das sind fast alles nur Schätzungen. Große Onlinehändler wie Amazon oder Zalando veröffentlichen keine Zahlen zu nationalen Umsätzen. Deren Bilanzen auf eine Region runterzubrechen, ist nicht machbar.

Aber der Online-Handel setzt den Handel vor Ort zunehmend unter Druck?

Das ist einerseits richtig. Anderseits bekomme ich in unserem IHK-Handelsausschuss mit, dass viele regionale Einzelhändler ins Onlinegeschäft gehen, etwa mit dem Click & Collect-Angebot. Da gibt es tolle Dinge und wir beobachten, dass Leute über das Online-Angebot auch animiert werden, ins Geschäft zu kommen. Wir haben in der Region inzwischen einzelne Händler, die machen online genauso viel Umsatz wie stationär.

Der stationäre Handel braucht angesichts der höheren Fixkosten doch viel höhere Margen als der Online-Handel. Hat er in dieser Konstellation langfristig überhaupt noch eine Chance?

Er hat eine Chance, wenn er den Wettbewerb annimmt. Er muss etwas anbieten, was Kunden in den Laden zieht. Nicht jeder wird einen Schuh online kaufen wollen. Diese reale Anmutung, die Haptik, wird weiter eine Rolle spielen.

Wenn der Schuh im Internet dann 20 Euro billiger ist, wird er zwar noch im Geschäft probiert, aber online gekauft.

Es gibt inzwischen auch stationäre Einzelhändler, die dann, wenn ein Kunde den Artikel online nachweisbar billiger findet, diesen Preis anbieten.

Aber es ist keineswegs auszuschließen, dass der Online-Handel es so kommt. Was bedeutet das für die Innenstädte mit starkem Einzelhandel, droht da eine Verödung?

Die Entwicklung sehe ich nicht. Der Handel agiert ja auch, sucht zum Beispiel den Schulterschluss mit der Gastronomie und versucht, Innenstädte als Erlebnisräume attraktiv zu halten. Es gibt da keinen Grund schwarzzumalen, aber es wird auch noch eine harte Marktauseinandersetzung geben.

In weniger guten Lagen gibt es aber selbst in Lörrach schon Leerstände. Und das gilt erst recht für Kleinstädte und Unterzentren im ländlichen Raum.

Der Online-Handel ist ein Wettbewerber, der da möglicherweise dazu beiträgt. Das eine oder andere beschleunigt. Aber der entscheidendere Grund für dieses Ladensterben in der Peripherie sind misslingende Nachfolgen. Vor allem bei Fachgeschäften in Kleinstädten und den B-Lagen in attraktiveren Innenstädten beobachte ich das seit Jahren. Ohne Nachfolge laufen diese B-Lagen aus. Das würde ich losgelöst sehen vom Online-Handel. Kleine Fachgeschäfte in Städten mit 5000 oder 6000 Einwohnern verschwinden schon länger.

Nutzt der regionale Handel die Digitalisierung als Chance?

Die Branche beschäftigt sich massiv mit dem Thema und die, die aktiv sind, sind voll drin in dem Digitalisierungsprozess und haben sehr gute Ansätze wie bei der May-Gruppe in Waldshut oder Expert-Villringer in Lörrach.

Das scheinen mir in der Regel aber Betriebe, die bereits in Verbünden, Netzwerken und Einkaufsgemeinschaften organisiert sind. Der kleine allein agierende Einzelhändler steht doch zunehmend auf verlorenem Posten oder?

Ob das so sein muss, weiß ich nicht. Der wird sich vermutlich keinen Onlineshop leisten können. Aber die Frage wird sein, wie er sich in den Innenstadtverbünden mit den großen Magneten und der Gastronomie aufstellt. Findet er da eine Nische und Support, sehe ich eine Chance. Aber klar ist, dass diese Verbünde in den Städten organisiert werden müssen. Das wird eine Riesenaufgabe für Werbegemeinschaften wie Pro Lörrach oder Weil aktiv. Die müssen ihr Marketing darauf ausrichten und auch die Gastronomie mehr einbinden, um stabile und florierende Innenstädte zu erhalten.

Fragen: Michael Baas



Zur Person

Bertram Paganini, 63, ist Geschäftsführer bei der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, leitet seit 2001 das Geschäftsfeld Existenzgründung und Unternehmensförderung. Er lebt in Singen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.