Lörrach Behindertenbeirat Lörrach leistet wertvolle Arbeit

Der Jahresbericht zeigt die Vielzahl der Aktivitäten. Dafür gab es viel Anerkennung im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik, Bildung und Soziales.

Viel Anerkennung gab es im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik, Bildung und Soziales am für die Arbeit des Behindertenbeirats. Dessen Vorsitzender Dirk Furtwängler hatte zuvor berichtet, was das Jahr über gelaufen ist. Das war wieder eine ganze Menge. Ende März wurde der neue Stadtplan veröffentlicht, der Menschen mit Behinderung die Orientierung erleichtert. Die Neuauflage, für die Mitglieder des Beirats rund 60 Stunden aufwendeten, kommt mit einer größeren Schrift und einer noch übersichtlicheren Gestaltung daher. Im Internet gibt es keine Aktualisierung mehr – das, so Furtwängler, werde nicht nachgefragt.

Es wurden auch wieder Betriebe nach dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit zertifiziert. 2017 waren das das Hostel Heimathafen, das Allianz-Center und das Gartencenter Schmitt. Auch das Steigenberger Hotel Stadt Lörrach bekam nach einer Besichtigung die Plakette. Die Vorschläge des Beirats, berichtete Furtwängler, seien überwiegend umgesetzt worden. Der Austausch mit den beiden Beherbergungsbetrieben sei für beide Seiten sehr wertvoll gewesen. Lörrach habe nun barrierefreie Hotelzimmer in unterschiedlichen Kategorien.

Im November wurden Mitglieder des Behindertenbeirats von Schülerinnen und Schülern der Mathilde-Planck-Schule zu den Themen Sensibilisierung, Nahverkehr und Orientierung für Blinde interviewt, die Arbeiten wurden präsentiert und waren Bestandteil der Prüfungen. Ein Highlight war auch wieder das Kino für alle, das 2017 zum zehnten Mal stattfand. Das Jubiläum war Anlass für eine Feierstunde und besondere Aktionen.

Großen Raum nahm die Kandidatensuche für die Neuwahl des Beirates ein. 24 Bewerberinnen und Bewerber gab es schließlich. Die Wahl fand am 12. Juli statt, Ende September konstituierte sich das neue Gremium, in dieser Woche fand ein Ideenworkshop satt. Gespräche mit der Stadtverwaltung und ein Austausch zu verschiedenen Projekten wie dem Neubau der Halle Brombach oder dem Umbau im Bereich Basler-/Kirchstraße fand statt. Mit den Schopfheimer Kollegen traf man sich zum Austausch. Dabei sei klar geworden, sagte Dirk Furtwängler, wie gut es in Lörrach laufe.

Einen großen Dank gab es von allen Fraktionsvertretern für die Arbeit des Gremiums. An vielem merke man, kommentierte Bürgermeister Michael Wilke, dass der Behindertenbeirat in der Stadt angekommen sei.